В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 20,5 млрд грн.

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Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 6 листопада) заплановано продаж активів таких банків:

Промінвестбанк;

МР Банк;

РВС Банк;

"Мегабанк";

"Укрбудінвестбанк".

"Цього тижня (2-6 листопада) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 20,5 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, як зазначається, майже на всю заявлену суму на продаж виставлено права вимоги за кредитами. А крім того:

на 22,9 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;

на 6,7 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;

на 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків", – зазначили у ФГВФО.

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Українські банки позакривали відділення

Водночас за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

До топ-5 установ за кількістю закритих відділень – крім Ощадбанку, Райффайзена та ПриватБанку – також увійшли Укрексімбанк і ТАСкомбанк. Вони закрили по 5 відділень.

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Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, "Правекс Банк" змінив назву на "Інтеза Санпаоло Банк". Ребрендинг відбувся 30 жовтня. Причина – підкреслення належності установи до міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo, до якої вона входить із 2008 року. Втім, на клієнтів банку це ніяк не має вплинути – вони продовжать користуватися коштами на рахунках на попередніх умовах.