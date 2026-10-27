В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 688,1 млн грн.

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Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 30 жовтня) заплановано продаж активів таких банків:

МР Банк;

Промінвестбанк;

"Мегабанк";

РВС Банк;

"Укрстройинвестбанк"ю

"Цього тижня (26-30 жовтня) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 688,1 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, наголошується: майже на 654,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами. А крім того:

на 26,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;

на 6,7 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;

на 0,01 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФО.

Коли Ощадбанк може "відключити" картки деяких українців

Водночас "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Тепер вони діятимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження відбудеться в автоматичному режимі – однак не для всіх карток. Зокрема, винятки становитимуть картки:

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за якими не проводилися операції з 1 січня 2025 року або які не використовувалися;

із залишком коштів на рахунку, меншим або рівним нулю.

При цьому підкреслюється: причин продовження терміну дії карт дві. Це:

воєнний стан;

прагнення банку забезпечити клієнтам зручність.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2026 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Ощадбанк списуватиме з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Втім, це зачепить не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своїм рахунком без платіжної картки. Нововведення набере чинності з 1 листопада.