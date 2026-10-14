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В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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В Україні виставили на продаж активи відразу 5 банків
В Україні виставили на продаж активи відразу 5 банків. Джерело: IBOX BANK

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 150,8 млн грн.

Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 16 жовтня) заплановано продаж активів таких банків:

  • РВС Банк;
  • "Промінвестбанк";
  • "Айбокс Банк";
  • "Укрстройінвестбанк";
  • "Мегабанк".

"Цього тижня (12-16 жовтня) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 150,8 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, підкреслюється: на суму 97,2 млн грн на продаж виставлені права вимоги за кредитами. А крім того:

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  • майже на 49 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;
  • на 4,6 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;
  • на 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФЛ.

В Україні ліквідували банк

Тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.

"Ліквідація АТ "Банк "Національні інвестиції"… Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про припинення 4 серпня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам", – йдеться в повідомленні.

Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Банку "Національні інвестиції" було ухвалено Нацбанком наприкінці 2015 року. Там нагадали:

  • Восени того ж року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.
  • Власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.

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