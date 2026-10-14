В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 150,8 млн грн.

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Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 16 жовтня) заплановано продаж активів таких банків:

РВС Банк;

"Промінвестбанк";

"Айбокс Банк";

"Укрстройінвестбанк";

"Мегабанк".

"Цього тижня (12-16 жовтня) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 150,8 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, підкреслюється: на суму 97,2 млн грн на продаж виставлені права вимоги за кредитами. А крім того:

майже на 49 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;

на 4,6 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;

на 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФЛ.

В Україні ліквідували банк

Тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.

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"Ліквідація АТ "Банк "Національні інвестиції"… Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про припинення 4 серпня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам", – йдеться в повідомленні.

Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Банку "Національні інвестиції" було ухвалено Нацбанком наприкінці 2015 року. Там нагадали:

Восени того ж року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.