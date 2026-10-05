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В Україні виставили на продаж активи одразу 4 банків: список назв

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 4,8 т.
В Україні виставили на продаж активи відразу 5 банків
В Україні виставили на продаж активи відразу 5 банків. Джерело: favoritmarket.com

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 166,3 млн грн.

Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 9 жовтня) заплановано продаж активів таких банків:

  • РВС Банк;
  • "Промінвестбанк";
  • "Укрстройінвестбанк";
  • "Айбокс Банк";
  • "Мегабанк".

"Цього тижня (5-9 жовтня) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 166,3 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, підкреслюється: на суму 100,2 млн грн на продаж виставлені права вимоги за кредитами. А крім того:

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  • на суму 61,6 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби;
  • на суму 4,5 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;
  • на суму 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФЛ.

З українців щомісяця списуватимуть 150 грн

Водночас Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн – з 1 серпня. Такі списання відбуватимуться щомісяця. Втім, це стосуватиметься не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своєю карткою.

При цьому важливо пам’ятати: автоматичне списання банківських комісій, а також внутрішні перекази між основною та віртуальною карткою не вважаються рухом коштів. А тому не подовжують активність рахунку.

Водночас підкреслюється: якщо на балансі менше 150 грн, банк спише лише той залишок, який є на картці – наприклад, останні 20 або 50 грн. Таким чином, клієнт не опиниться в мінусі, оскільки заборгованість за цією комісією в кредит не накопичується.

Таким чином, клієнт не опиниться в мінусі, оскільки заборгованість за цією комісією в кредит не накопичується, а отже, банківський борг через це не виникне.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

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Українабанкбанківська карткаФонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)
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