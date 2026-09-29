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В Україні виставили на продаж активи одразу 4 банків: список назв

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
В Україні виставили на продаж активи 4 банків
В Україні виставили на продаж активи 4 банків
Джерело: facebook.com/megabank.dnepr

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 56,2 млн грн.

Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 2 жовтня) заплановано продаж активів таких банків:

  • РВС Банк;
  • "Укрстройінвестбанк";
  • "Айбокс Банк";
  • "Мегабанк".

"Цього тижня (28 вересня – 2 жовтня) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 4 банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 56,2 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, підкреслюється: на суму 36,3 млн грн на продаж виставлені права вимоги за кредитами. А крім того:

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  • майже на 15,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби;
  • на 4,1 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФЛ.

Українців із картками цього банку попередили про важливе рішення

Водночас українці-клієнти державного Ощадбанку, термін дії карток яких закінчився з лютого 2022 року, можуть користуватися ними принаймні до 31 грудня 2026 року. При цьому продовження відбудеться в автоматичному режимі – втім, не для всіх. Зокрема, винятки становитимуть картки:

  • за якими не проводилися операції з 1 січня 2025 року або які не використовувалися;
  • з залишком коштів на рахунку, меншим або рівним нулю.

При цьому наголошується: причин продовження терміну дії карток дві. Це:

  • воєнний стан;
  • прагнення банку забезпечити клієнтам зручність.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2026 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.

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