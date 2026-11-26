Підприємці, які намагаються отримати право сертифікувати транспортні засоби, скаржаться на численні відмови та затягування процедури в Міністерстві інфраструктури. За даними медіа, неофіційне сприяння в отриманні дозволу може коштувати 10 тис. доларів. Водночас, зазначається, компанія, що займається сертифікацією, раніше перебувала під керівництвом дружини Руслана Кириченка – в.о. начальника профільного відділу міністерства.

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Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети. Його автори зазначають:

Одному підприємству відмовляли в призначенні для роботи у сфері сертифікації 7-8 разів, іншому – 5.

Після кожної відмови компанії повторно подавали документи, виправляли зауваження і знову чекали на рішення.

"Сьогодні на цьому ринку повноцінно працює неформальний механізм лобіювання інтересів окремих бізнесів. І якщо одним заявникам доводиться долати міністерський шлагбаум, то для інших його допомагають відкрити", – розповідають аналітики.

Компанія дружини чиновника отримала державне призначення

Загалом же, зазначається, щоб сертифікувати колісні транспортні засоби, недостатньо мати фахівців, обладнання та акредитацію. Для цього бізнесу варто отримати державне призначення:

Рішення щодо нього ухвалює відділ технічного регулювання на транспорті Мінінфраструктури.

Наразі в.о. начальника відділу – Руслан Кириченко.

Водночас наголошується, що дружина Кириченка – Світлана Хромова – до 2021 року очолювала компанію "ТехЦентр Стандарт". Після цього:

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Хромова вийшла зі складу засновників.

Компанія змінила керівника.

Змінився основний напрям діяльності фірми – від юридичної діяльності компанія перейшла до технічних випробувань і досліджень на транспорті.

"Сьогодні директором компанії залишається Ярослав Білюга... У листопаді 2025 року інша юридична особа отримала назву ТОВ "ЄВРО ОТК". Половина компанії належить "ТехЦентру Стандарт". Другу половину контролює ТОВ "Науково-випробувальний центр "УкрТрансЕксперт". Керує "ЄВРО ОТК" той самий Ярослав Білюга... Тобто компанія, яка раніше була пов’язана зі Світланою Хромовою, сьогодні має пряму корпоративну участь в іншій структурі цього ж професійного середовища", – йдеться в матеріалі.

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Тим часом, зазначається, міністерство призначило "ТехЦентр Стандарт" відповідальним за сертифікацію для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання. А пізніше його повноваження було розширено до затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та їхніх компонентів.

Тобто, констатується, компанія, що займається сертифікацією транспорту й пов’язана з чиновником міністерства, відповідальним за сертифікацію, "отримала доступ одразу до кількох важливих сегментів державної системи технічного регулювання".

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"Ми ставимо запитання: чи була процедура призначення однаковою та прозорою для всіх учасників ринку? І відповідь на нього криється не в корпоративних реєстрах. Вона – у документах міністерства. Якщо документи покажуть, що до різних учасників ринку застосовували різні підходи, це вже потребуватиме окремої правової оцінки", – підсумували автори матеріалу.

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