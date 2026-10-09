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В Україні впали ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 24
Ілюстрація - цибуля
Скільки коштує цибуля в Україні. Джерело: Unsplash

В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Через зростання пропозиції продукції на ринку на тлі невисокої торговельної активності вартість овоча у супермаркетах вже починається від 14 грн за кілограм.

Про це повідомили в EastFruit. Втім аналітики зазначають, що навіть після нинішнього падіння ціни на овоч є на третину вищими ніж у жовтні торік.

Чому в Україні дешевшає цибуля

  • Погіршення якості через негоду

Несприятливі погодні умови під час збиральної кампанії негативно вплинули на якість врожаю, зробивши значну частину продукції непридатною для тривалого зберігання.

  • Спішна реалізація

Виробники намагаються якнайшвидше збути некондиційну цибулю, свідомо демпігуючи та знижуючи відпускні ціни.

  • Притримування якісного товару
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Продукція високої якості наразі рідко надходить у відкритий продаж – аграрії воліють закладати її у сховища в очікуванні кращої кон'юнктури ринку.

Що відбувається з цінами

Станом на 9 жовтня фермери пропонують ріпчасту цибулю до продажу в діапазоні 9-15 грн/кг. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Втім навіть попри поточну тенденцію до здешевлення, вартість овочу залишається суттєво вищою, ніж торік. Наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 37% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

За скільки продають цибулю в супермаркетах

За даними "Мінфін", середня ціна на ріпчасту цибулю в супермаркетах – 19,76 грн/кг. Водночас власний моніторинг від OBOZ.UA показав, що вартість овочу в найбільших торгівельних мережах країни становить:

  • "Фора" – 14,9 грн/кг (акційна ціна; звичайна ціна – 18,90 грн/кг;);
Ціни на цибулю у ''Форі''

Ціни на цибулю у "Форі". Джерело: "Фора"

  • "Сільпо" – 14 грн/кг;
  • Varus – 18.90 грн/кг;
  • Auchan – 17,8 грн/кг.
Ціни на цибулю в Auchan

Ціни на цибулю в Auchan. Джерело: Auchan

Як вже повідомляв OBOZ.UA,  площа, засіяна українськими аграріями під цукровий буряк, у 2026 році виявилася найменшою за 35 років. На цьому тлі ціни на цукор на полицях супермаркетів можуть зрости, хоча про дефіцит солодкого продукту поки що не йдеться.

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