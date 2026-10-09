В Україні впали ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм

В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Через зростання пропозиції продукції на ринку на тлі невисокої торговельної активності вартість овоча у супермаркетах вже починається від 14 грн за кілограм.

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Про це повідомили в EastFruit. Втім аналітики зазначають, що навіть після нинішнього падіння ціни на овоч є на третину вищими ніж у жовтні торік.

Чому в Україні дешевшає цибуля

Погіршення якості через негоду

Несприятливі погодні умови під час збиральної кампанії негативно вплинули на якість врожаю, зробивши значну частину продукції непридатною для тривалого зберігання.

Спішна реалізація

Виробники намагаються якнайшвидше збути некондиційну цибулю, свідомо демпігуючи та знижуючи відпускні ціни.

Притримування якісного товару

Продукція високої якості наразі рідко надходить у відкритий продаж – аграрії воліють закладати її у сховища в очікуванні кращої кон'юнктури ринку.

Що відбувається з цінами

Станом на 9 жовтня фермери пропонують ріпчасту цибулю до продажу в діапазоні 9-15 грн/кг. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Втім навіть попри поточну тенденцію до здешевлення, вартість овочу залишається суттєво вищою, ніж торік. Наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 37% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

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За скільки продають цибулю в супермаркетах

За даними "Мінфін", середня ціна на ріпчасту цибулю в супермаркетах – 19,76 грн/кг. Водночас власний моніторинг від OBOZ.UA показав, що вартість овочу в найбільших торгівельних мережах країни становить:

"Фора" – 14,9 грн/кг (акційна ціна; звичайна ціна – 18,90 грн/кг;);

"Сільпо " – 14 грн/кг;

" – 14 грн/кг; Varus – 18.90 грн/кг;

– 18.90 грн/кг; Auchan – 17,8 грн/кг.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, площа, засіяна українськими аграріями під цукровий буряк, у 2026 році виявилася найменшою за 35 років. На цьому тлі ціни на цукор на полицях супермаркетів можуть зрости, хоча про дефіцит солодкого продукту поки що не йдеться.