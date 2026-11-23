Кіберзлочинці почали використовувати інтерес до виходу GTA VI, щоб викрадати облікові записи та гроші користувачів. Вони поширюють в інтернеті фальшиві пропозиції безкоштовного отримання гри, дешевих ключів активації та мобільної версії для Android.

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Про це повідомили у проєкті BRAMA. Фахівці пояснили, як вберегти свої дані і гроші від кіберзлочнинців.

Які діє шахрайська схема

Кіберфахівці виявили кілька способів обману, які маскують під роздачу довгоочікуваної гри від Rockstar Games. Зокрема, шахраї використовують такі схеми:

користувачам пропонують отримати GTA VI безкоштовно після авторизації через Google;

після авторизації через Google; підроблена сторінка входу збирає облікові дані та дає зловмисникам доступ до акаунтів;

та дає зловмисникам доступ до акаунтів; сайти обіцяють код активації після проходження опитувань або встановлення сторонніх застосунків, але обіцяного ключа користувачі не отримують;

або встановлення сторонніх застосунків, але обіцяного ключа користувачі не отримують; зловмисники пропонують завантажити APK-файли , які нібито дають змогу грати на смартфоні, хоча ці файли не мають стосунку до Rockstar Games;

, які нібито дають змогу грати на смартфоні, хоча ці файли не мають стосунку до Rockstar Games; окремі ресурси вимагають під'єднати криптогаманець для отримання подарунка, що створює ризик втрати коштів.

Як не стати жертвою шахраїв

Щоб не втратити доступ до облікових записів і грошей, користувачам рекомендують дотримуватися кількох правил кібербезпеки. А саме:

завантажувати ігри лише з офіційних джерел – не використовувати сторонні сайти з невідомою репутацією;

– не використовувати сторонні сайти з невідомою репутацією; не вводити паролі Google на підозрілих сторінках, навіть якщо вони імітують офіційну авторизацію;

на підозрілих сторінках, навіть якщо вони імітують офіційну авторизацію; не встановлювати невідомі APK-файли , які обіцяють мобільну версію GTA VI;

, які обіцяють мобільну версію GTA VI; не підключати криптогаманці заради отримання безкоштовних ігор, подарунків або ключів активації.

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Таким чином, обіцянки безкоштовної GTA VI можуть бути способом виманювання персональних даних і грошей. Користувачам варто перевіряти джерела завантаження та не довіряти пропозиціям, які вимагають передоплати, авторизації або доступу до криптогаманця.

Також OBOZ.UA, повідомляв, що українців масово дурять під виглядом міжнародних перевізників, шахраї спочатку виманюють передоплату за бронювання місця, а потім вигадують проблеми з платежами, вимагають повторної оплати та затягують повернення грошей. Щоб не втратити кошти, не переказуйте гроші неперевіреним перевізникам, не піддавайтеся на вимоги термінової оплати та нікому не повідомляйте банківські коди й паролі.

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