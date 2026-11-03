В Україні різко знизився курс долара: в НБУ зробили заяву

В Україні з 2 до 3 листопада середній курс продажу долара в обмінниках знизився з 47,08 до 46,55 грн. В Національному банку на фоні укріплення гривні заявили, що готові і надалі підтримувати стійкість валютного ринку.

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Так, згідно даними finance.ua, в Києві в обмінниках середній курс продажу долара всього за добу знизився на 53 копійки до 46,55 грн за долар. Як йдеться в роз'ясненні НБУ, при тому попит на валюту був високий на фоні нарощування бюджетних видатків, зокрема, на оборону та безпеку. Крім того, напочатку місяця традиційно збільшують купівлю валюти і фізособи, бо оновлюються ліміти на купівлю валюту.

"Водночас пропозицію іноземної валюти обмежували великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, що призвели до меншого сезонного зростання експорту та, як наслідок, нижчих продажів валюти з боку аграрного й металургійного секторів. Пропозицію валюти частково підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не були системними", – йдеться в роз'ясненні НБУ.

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Зазвичай в цей період долар дорожчав. Однак НБУ вдалось забезпечити стабільну ситуацію на ринку, а долар в обмінниках навіть подешевшав. Нацбанк відреагував на розширення різниці між офіційним курсом та продажем фінансовими утановими.

По-перше, НБУ провів активні консультації з ринком щодо причин такої динаміки. По-друге, вирішив превентивно провести 3 листопада операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас.

Проблем із наявністю готівкової валюти у фінансовій системі немає. Пропозиція долара (100 млн дол. США) значно перевищила фактичний попит з боку банків (14 млн дол. США), пропозиція євро (100 млн євро) – взагалі не мала попиту.

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НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає.

Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити повторно такі операції 4 листопада. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців.

"Збереження стійкості валютного ринку залишається незмінним завданням НБУ. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для його виконання – станом на 1 жовтня 2026 року він становив 47,1 млрд дол. США та збільшився на кінець жовтня. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили менше 30 млрд дол. США", – зазначають в Нацбанку.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні українці придбали близько 4881 нових легкових автомобілів, при цьому значно збільшивши обсяги купівлі окремих марок. Наприклад, автомобілів TOYOTA було придбано одразу на 9% більше, ніж у цей же період минулого року.