В Україні різко подорожчав один з популярних овочів: скільки коштує

В Україні зафіксовано черговий стрибок цін на овочевому ринку. За один тиждень середня вартість тепличного огірка зросла на 32%. Станом на сьогодні виробники відвантажують цю продукцію в діапазоні від 55 до 80 грн/кг ($1,22–1,78/кг), залежно від якості товару та обсягу партії.

Відео дня

Про це повідомляють аналітики моніторингової платформи EastFruit. Головним чинником, що спровокував таку динаміку, стало відчутне похолодання, яке встановилося практично на всій території країни. Зниження температури повітря безпосередньо вплинуло на вегетацію рослин та сповільнило дозрівання плодів, що призвело до стрімкого скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Додатковим стимулом для зростання вартості стало поєднання кількох ключових факторів. Насамперед на ринку наразі повністю відсутня конкуренція з боку закордонних постачальників, адже імпортний огірок поки що не надходить у значних обсягах. Водночас попит з боку українських роздрібних мереж, супермаркетів та великих оптових компаній залишається стабільно високим. Торговельні мережі намагаються сформувати достатні запаси продукції, що в умовах обмеженого вибору лише підігріває цінові коливання.

За даними щоденного аналітичного моніторингу, поточного тижня обсяги вибірки огірка у місцевих тепличних господарствах скоротилися практично вдвічі порівняно з попередніми показниками. Утворився відчутний дефіцит товарних партій, через що комбінати та фермерські господарства змушені відпускати продукцію переважно дрібним оптом.

У результаті лише за один тиждень середня вартість тепличного огірка в Україні зросла на 32%. Станом на сьогодні виробники відвантажують цю продукцію в діапазоні від 55 до 80 грн/кг ($1,22–1,78/кг), залежно від якості товару та обсягу партії.

РЕКЛАМА

Експерти ринку зазначають, що поточна ситуація створює сприятливі умови для відновлення активних імпортних поставок. Якщо тенденція скорочення зборів усередині країни утримуватиметься й надалі, вже з наступного тижня трейдери можуть розпочати масове ввезення огірків з-за кордону. Поява дешевшої імпортної продукції на полицях магазинів здатна посилити конкуренцію та зупинити подальше підвищення цін на вітчизняні овочі з тепличних комбінатів.

Водночас фахівці звертають увагу на цікаве порівняння з минулорічними показниками. Попри нинішнє різке подорожчання, поточна ціна тепличного огірка в Україні все ще залишається в середньому на 34% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року, коли вартість овочів була значно вищою через інші економічні та логістичні чинники.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, за прогнозом науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки", Період найнижчих цін на овочі борщового набору в Україні залишився позаду. Картопля, морква та буряк тепер щомісяця додаватимуть у ціні в середньому по 7-10% до кінця 2026 року.