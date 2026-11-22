В Україні відчутно здешевшали курячі яйця. За офіційними даними, за рік – з жовтня-2025 до жовтня-2026 – їхня вартість знизилася одразу на 3,6%. При цьому здешевлення триває: нині великі мережі супермаркетів продають фасовані яйця в середньому по 73,05-76 грн/десяток (залежно від марки), тоді як місяцем раніше ціни були на рівні 80,37-82,26 грн/десяток.

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Так, за даними "Мінфіну", упаковку яєць "Квочка" продають у середньому по 73,05 грн. Окремі ж супермаркети встановили ціни на рівні:

Auchan – 73,1 грн;

Novus – 72,99 грн.

Яйця "Ясенсвіт" продають у середньому по 76 грн/десяток. Ціни в супермаркетах:

Novus – 73,49 грн;

Megamarket – 78,5 грн.

Чому ціни на яйця постійно змінюються

Загалом же, за словами генерального директора однієї з компаній-виробників яєць Юлії Фльорової, різкі коливання цін на яйця завжди зумовлені поєднанням кількох факторів, йдеться в матеріалі журналу "Наше птахівництво". Так, зазначила вона, йдеться про:

Сезонність.

Взимку виробництво яєць у домогосподарствах значно знижується. А це створює дефіцит на ринку та підштовхує ціни вгору. Водночас у періоди зростання пропозиції ціна може так само швидко коригуватися вниз. Тобто при високій пропозиції яйця дешевшають.

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Собівартість.

"Оскільки корми складають до 60-70 % собівартості виробництва яєць, будь-які коливання вартості зерна миттєво впливають на ринок. Те ж саме стосується енергії, яка є критично важливою для безперебійності виробництва", – пояснила Фльорова.

Експортну активність.

Річ у тім, що при відкритті або активізації зовнішніх ринків частина продукції переорієнтовується на експорт. А це може скоротити пропозицію всередині країни та додатково тиснути на ціни.

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