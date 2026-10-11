В Україні різко переписали ціни на яйця: скільки тепер коштує десяток

В Україні суттєво здорожчали курячі яйця. За офіційними даними, за рік – з вересня 2025 року по вересень 2026 року – їхня вартість зросла одразу на 12,2 %. При цьому здорожчання триває: наразі великі мережі супермаркетів продають фасовані яйця в середньому по 81,85–84,25 грн/десяток (залежно від марки), тоді як місяцем раніше ціни перебували на рівні 69,63-76,16 грн/десяток.

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Так, за даними "Мініфіну", упаковку яєць "Квочка" продають у середньому по 81,85 грн. Окремі ж супермаркети встановили ціни на рівні:

Auchan – 84,7 грн;

Novus – 78,99 грн.

Яйця "Ясенсвіт" продаються в середньому по 84,25 грн/десяток. Ціни в супермаркетах:

Novus – 79,99 грн;

Megamarket – 88,5 грн.

Чому в Україні дорожчають яйця

Разом з тим, зазначали раніше експерти, наприкінці літа оптово-відпускні ціни на яйця в Україні пішли вгору, За даними Спілки птахівників, поштовхом до цього стала порушена логістика: торговельні мережі проводять тендери з умовою, що виробник сам доставляє товар до магазинів, а ці витрати підвищують відпускну ціну.

Зокрема, пояснюється, що восени проти дешевих яєць зіграє сезонність. Оскільки:

Виробництво в домогосподарствах "почне скорочуватися".

Фактично, "від того, яка цінова ситуація складеться в осінньо-зимовий період, залежить фінансовий результат підприємств протягом року".

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"Якщо восени одночасно подорожчають електроенергія, пальне та зросте обмінний курс, здорожчання яєць може перевищити звичайну сезонну корекцію", – констатували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, до кінця 2026 року свіжа молочна продукція в Україні може подорожчати на 20-25%. Однією з головних причин стануть витрати на генератори під час відключень електроенергії: через дороге дизельне паливо собівартість виробництва одного літра молока може збільшитися ще на 3-3,5 грн.

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