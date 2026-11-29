В Україні здешевшала картопля. Наприкінці листопада супермаркети продають її в середньому по 15,45 грн/кг, що майже на 1,5 грн нижче, ніж було в жовтні. Водночас в експертних колах очікують, що взимку вартість продукту істотно зросте.

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Зокрема, за словами директора ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігоря Шкурка, уже на початку 2027 року вартість овочу може сягнути 20 грн/кг. Тобто подорожчання може становити майже 5 грн.

"Ті господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну картоплю, у зимові місяці прогнозовано зароблять. Адже в лютому ціни можуть зрости до... 20 грн/кг", – йдеться в повідомленні.

Чому ціни на картоплю зростуть

Причин потенційного подорожчання Шкурко виділяє кілька. Зокрема:

Низькі обсяги врожаю .

. Незадовільна якість продукту.

"Через спеку загальний обсяг урожаю картоплі на Заході країни виявився меншим приблизно на 30%. А якість значної частини бульб залишає бажати кращого через суху гниль і велику кількість дрібної фракції", – пояснив він.

Також на ціну продукту, за словами Шкурка, можуть вплинути можливі заморозки. Адже вони здатні пошкодити не зібрану в полях продукцію.

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Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Загалом, за даними "Мінфіну", українські супермаркети нині продають картоплю по 14,4-16,5 грн/кг. Зокрема:

Auchan – 14,4 грн.

Megamarket – 16,5 грн.

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