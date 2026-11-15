В Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм

В Україні здешевшала картопля. У середині листопада супермаркети продають її в середньому по 15,45 грн/кг, що майже на 1,5 грн нижче, ніж було в жовтні. Водночас в експертних колах прогнозують швидке зростання вартості продукту.

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Так, розповів директор ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко, вже на початку 2027 року вартість овоча може сягнути 20 грн/кг. Тобто подорожчання може становити відразу майже 5 грн.

Причин цього він виділив кілька. Зокрема:

Низькі обсяги врожаю .

. Незадовільна якість продукту.

"Через спеку загальний обсяг урожаю картоплі на Заході країни виявився меншим приблизно на 30%. А якість значної частини бульб залишає бажати кращого через суху гниль і велику кількість дрібної фракції", – йдеться в повідомленні.

Також на ціну продукту, за словами Шкурка, можуть вплинути можливі заморозки. Адже вони здатні пошкодити незібрану на полях продукцію.

"Ті господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну картоплю, прогнозовано зароблять у зимові місяці. Адже в лютому ціни можуть зрости до... 20 грн/кг", – підсумував Шкурко.

Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Загалом, за даними "Мінфіну", українські супермаркети нині продають картоплю по 14,4-16,5 грн/кг. Зокрема:

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Auchan – 14,4 грн.

Megamarket – 16,5 грн.

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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні до лютого 2027 року хліб і молочна продукція можуть подорожчати ще на 5-10%, а помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів. Причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень.