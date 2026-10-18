В Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм

В Україні здорожчала картопля. Посеред жовтня супермаркети продають її в середньому по 16,9 грн/кг, що майже на 2 грн дорожче, ніж у вересні. При цьому в експертних колахпрогнозують подальше зростання вартості продукту.

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За словами директора ПрАТ НВО "Черніговеліткартофель" Ігоря Шкурка, вже на початку 2027 року вартість овоча може сягнути 20 грн/кг. Однією з причин цього, зазначив він, є низькі обсяги врожаю, а також незадовільна якість продукту.

"Через спеку загальний обсяг врожаю картоплі на Заході країни виявився меншим приблизно на 30%. А якість значної частини бульб залишає бажати кращого через суху гниль і велику кількість дрібної фракції", – йдеться в повідомленні.

Додатковою загрозою, зазначив Шкурко, є можливі заморозки. Адже вони здатні пошкодити незібрану на полях продукцію.

"Ті господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну картоплю, у зимові місяці, як очікується, отримають прибуток. Адже в лютому ціни можуть зрости до... 20 грн/кг", – підсумував Шкурко.

Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Загалом, за даними "Мінфіну", українські супермаркети наразі продають картоплю по 15,3–16,5 грн/кг. Зокрема:

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Auchan – 15,3 грн/кг;

Megamarket – 18,5 грн/кг.

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