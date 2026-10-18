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В Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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В Україні різко переписали ціни на картоплю
В Україні різко переписали ціни на картоплю. Джерело: Freepik

В Україні здорожчала картопля. Посеред жовтня супермаркети продають її в середньому по 16,9 грн/кг, що майже на 2 грн дорожче, ніж у вересні. При цьому в експертних колахпрогнозують подальше зростання вартості продукту.

За словами директора ПрАТ НВО "Черніговеліткартофель" Ігоря Шкурка, вже на початку 2027 року вартість овоча може сягнути 20 грн/кг. Однією з причин цього, зазначив він, є низькі обсяги врожаю, а також незадовільна якість продукту.

"Через спеку загальний обсяг врожаю картоплі на Заході країни виявився меншим приблизно на 30%. А якість значної частини бульб залишає бажати кращого через суху гниль і велику кількість дрібної фракції", – йдеться в повідомленні.

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Додатковою загрозою, зазначив Шкурко, є можливі заморозки. Адже вони здатні пошкодити незібрану на полях продукцію.

"Ті господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну картоплю, у зимові місяці, як очікується, отримають прибуток. Адже в лютому ціни можуть зрости до... 20 грн/кг", – підсумував Шкурко.

Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Загалом, за даними "Мінфіну", українські супермаркети наразі продають картоплю по 15,3–16,5 грн/кг. Зокрема:

  • Auchan – 15,3 грн/кг;
Скільки коштує картопля в Auchan

Скільки коштує картопля в Auchan. Джерело: Auchan

  • Megamarket – 18,5 грн/кг.
Вартість картоплі в Megamarket

Вартість картоплі в Megamarket. Джерело: Megamarket

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас через російські атаки та дефіцит складських приміщень в Україні можуть зрости ціни насамперед на м'ясо, молочну продукцію, рибу, морозиво та заморожені напівфабрикати, які потребують спеціальних умов зберігання. Логістичні витрати бізнесу можуть збільшитися на 30-40%, однак це не означає аналогічного подорожчання товарів.

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