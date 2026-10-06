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В Україні пропонують нові правила техогляду авто: що хочуть змінити

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
Ілюстрація - техогляд авто
НАЗК рекомендує реформувати сферу обов'язкового техогляду авто. Джерело: Magnific

Галузь обов’язкового технічного огляду авто (ОТК) в Україні містить низку корупційних ризиків на всіх етапах функціонування системи. Аби їх виключити, реєстрація нових учасників ринку має бути повністю прозорою, результати діагностики – передаватися автоматично до держреєстріві запроваджено персональну відповідальність тих, хто підписує протоколи.

Про це йдеться у дослідженні "Корупційні ризики у сфері обов'язкового технічного контролю транспортних засобів", опублікованому Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Експерти склали антикорупційні запобіжники для майбутньої реформи ОТК та її наближення до норм ЄС.

"Національна програма адаптації законодавства України до acquis ЄС визначає відсутність обов'язкового технічного огляду для приватних легкових автомобілів як одну з ключових проблем", – наголосили в НАЗК.

Основні проблемні зони у сфері ОТК

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  • Фрагментованість процедур та відсутність чіткого переліку вимог до документів для отримання статусу суб'єкта ОТК.
  • Відсутність чітко врегульованого правового статусу фахівців, які безпосередньо здійснюють технічну перевірку машин.
  • Недостатня автоматизація передачі виміряних показників, що дає змогу фальсифікувати результати випробувань.
  • Відсутність цілісної системи контролю за станціями техогляду та неефективні механізми відповідальності.

Масштаб зловживань підтверджує статистика Головного сервісного центру МВС: протягом 2023-2025 років уповноважені органи визнали недійсними 3929 протоколів перевірки технічного стану авто, а з реєстру суб'єктів проведення ОТК зі скандалом виключили 325 підприємств-порушників.

Про пропонується

Аби реформа не призвела до відновлення корупційних схем у більших масштабах після повернення обов'язкового техогляду для всіх категорій авто, НАЗК розробило комплексні рекомендації для профільних відомств:

  • запровадження автоматизованої та прозорої процедури реєстрації нових суб'єктів ОТК;
  • автоматична передача результатів діагностики з обладнання до державних реєстрів без людського чинника;
  • чітке визначення персональної відповідальності фахівців, які підписують протоколи;
  • створення дієвої системи моніторингу діяльності СТО та впровадження жорстких санкцій за видачу фіктивних висновків.

"Реалізація рекомендацій має забезпечити перехід від формальної моделі ОТК до системи, у якій кожен етап є передбачуваним, прозорим і контрольованим, а також сприяти добросовісній конкуренції на ринку, мінімізації фіктивних перевірок і підвищенню суспільної довіри до результатів технічного контролю", – вважають в НАЗК.

Як повідомляв OBOZ.UA, ринок вживаних автомобілів в Україні майже повністю перебуває в тіні – 92% угод укладається з мінімальною сплатою податків. Враховуючи, що обсяги сірого ринку оцінюються у 20 млрд грн, держбюджет країни щороку недоотримує через це мільярди.

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