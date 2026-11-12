В Україні продають розкішний маєток ексчиновника "Газпрому": скільки коштує та який вигляд має резиденція

Під Києвом, в Іванковичах, виставили на продаж розкішний маєток за $4 млн, який займає 70 соток землі та має два басейни, бібліотеку, збройову кімнату, винну дегустаційну, більярдну й сауну. Власником резиденції є 72-річний громадянин Росії Валерій Канюка, який близько 15 років працював у структурах "Газпрому", обіймав керівні посади в "Газпром Комплектації" та підписував контракт у присутності Володимира Путіна.

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Про власника нерухомості та його зв'язки з російською газовою галуззю йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо". Журналісти з'ясували, що Канюка багато років працював у структурах "Газпрому", обіймав керівні посади в компанії, яка забезпечувала російський газовий концерн матеріально-технічними ресурсами, а також мав значні доходи від цієї діяльності.

Де розташований маєток за $4 млн і що в ньому є

Резиденція розташована в селі Іванковичі Київської області. Загальна площа земельної ділянки становить 70 соток, а сама територія облаштована як заміський комплекс із кількома зонами для відпочинку та прийому гостей. Серед приміщень, які є в маєтку, журналісти називають бібліотеку, збройову кімнату та окреме приміщення для дегустації вина.

Також у резиденції є два басейни, більярдна та сауна. Оголошення про продаж нерухомості передбачає ціну $4 млн. Водночас ця сума є заявленою вартістю пропозиції, а не результатом незалежної оцінки ринкової ціни.

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За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Валерій Канюка володіє будинком і більшою частиною земельної ділянки з 2009 року. Ще частину землі оформили на одного з його синів, які працюють в Україні та займаються підприємницькою діяльністю.

Хто такий Валерій Канюка і як він пов'язаний із "Газпромом"

Валерію Канюці 72 роки, він є громадянином Росії. Значну частину своєї професійної кар'єри чоловік присвятив роботі в російській газовій галузі, зокрема в структурах "Газпрому". У 1999-2002 роках він працював у компанії "Газпром Видобування Ямбург".

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Пізніше, протягом приблизно 15 років, був пов'язаний із підприємством "Газкомплектімпекс", яке у 2009 році перейменували на "Газпром Комплектація". Структура займається матеріально-технічним забезпеченням "Газпрому" та його дочірніх підприємств. Фактично вона відповідає за постачання необхідних ресурсів для роботи газового концерну.

Кар'єрне зростання Канюки в компанії було досить стрімким. У 2008 році він виконував обов'язки генерального директора, у 2010-му став одним із двох заступників керівника, а вже у 2011 році обіймав посаду першого заступника генерального директора.

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Особливу увагу журналісти звернули на контракт, який Канюка підписав у 2011 році в присутності Володимира Путіна, цей епізод свідчить про його участь у діяльності компанії на високому управлінському рівні. З "Газпром Комплектації" він пішов у 2017 році.

Обидві компанії, у яких раніше працював Канюка, – "Газпром Видобування Ямбург" і "Газпром Комплектація" – з червня 2024 року перебувають під українськими санкціями.

Журналісти також звернули увагу на заробітки Канюки під час роботи в "Газпром Комплектації". За неофіційними даними, у 2015 році його річна зарплата перевищувала 17 млн рублів, а у 2016-му сягнула понад 19 млн рублів.

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За тодішнім валютним курсом це становило приблизно $277 тис. та $283 тис. відповідно. Після звільнення з "Газпром Комплектації" Канюка не залишив нафтогазову галузь: до 2024 року він працював радником у приватних компаніях цього сектору.

Як стало відомо про продаж резиденції

Публічна увага до маєтку зросла після того, як ріелтор Олександр Петренко оприлюднив у соціальних мережах чотири відео з території резиденції. При цьому ім'я власника нерухомості він не назвав. Згодом Петренко пояснив, що безпосередньо продажем цього будинку не займається.

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За його словами, відеоролики були рекламним прийомом, який мав привернути увагу аудиторії та допомогти залучити потенційних клієнтів. Ріелтор також визнав, що розумів, що публікація такого об'єкта може викликати значний суспільний резонанс. Окремо журналісти перевірили інформацію про попередню оренду резиденції.

Оголошення про здачу будинку раніше розміщувало агентство нерухомості The Capital. Однак юрист компанії заявив, що агентство не співпрацює з громадянами Росії, та припустив, що пропозиція могла з'явитися на платформі без належної перевірки власника. На момент публікації розслідування оголошення про оренду вже видалили.

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Чи може держава конфіскувати маєток російського топменеджера

Одна з головних юридичних проблем цієї історії – можливість стягнення нерухомості на користь держави. Адже, попри російське громадянство Валерія Канюки та його багаторічну роботу в структурах "Газпрому", цього самого по собі недостатньо для конфіскації майна.

Журналісти звернулися по роз'яснення до голови аналітичного центру Інституту законодавчих ініціатив Тетяни Хутор. Вона пояснила, що для запровадження санкцій проти власника необхідні відповідні юридичні підстави. Зокрема, значення можуть мати його перебування в Росії та діяльність, яка завдавала шкоди економічній безпеці України.

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Водночас, необхідно довести причетність людини до сприяння російській агресії. Сам факт наявності паспорта РФ або роботи в російській компанії автоматично не дає державі права забрати приватну нерухомість. Процедура стягнення активів передбачає кілька етапів.

Спочатку майно можуть заблокувати, щоб власник не мав можливості його продавати, дарувати чи іншим способом розпоряджатися ним. Однак блокування активів і їхня конфіскація – це різні юридичні механізми. Для стягнення майна в дохід держави Міністерство юстиції має звернутися з відповідним позовом до суду. Остаточне рішення про конфіскацію ухвалює саме суд, а не державний орган одноосібно.

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Подібний механізм раніше намагалися застосувати щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина. Міністерство юстиції подавало позов про стягнення їхнього майна на користь держави.

Що відомо про перебування Канюки в Україні

За інформацією журналістів, до початку повномасштабного вторгнення Росії Валерій Канюка регулярно приїздив в Україну – по кілька разів на рік. Останній відомий візит відбувся приблизно за місяць до 24 лютого 2022 року. Під час новорічних свят чоловік провів в Україні близько двох з половиною тижнів. Відомостей про його подальші поїздки до країни небагато.

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Водночас, розслідувачі знайшли інформацію про його перебування в окупованому Криму. У 2025 році Канюка посів четверте місце в більярдному турнірі для гостей санаторію "Сакрополь". Журналісти також з'ясували, що російський паспорт чоловік отримав ще у 2003 році. Крім того, він має чинний податковий номер платника податків РФ.

Цікавою виявилася і ситуація з документами на нерухомість. В українському реєстрі зазначені реквізити паспорта громадянина України Канюки, однак у Державній міграційній службі повідомили, що цей документ наразі недійсний. Сам колишній топменеджер "Газпрому" на запитання журналістів не відповів. Натомість один із його синів, якого попросили пояснити, хто розпоряджається резиденцією, заявив, що "там все законно, все нормально".

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, розкішний басейн, статуетки, позолота, величезний портрет бізнесмена Владислава Соколова та тераріум із живими крокодилами – фотографії цих інтер'єрів з'явилися після обшуків у справі про можливі розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. У ЗМІ їх назвали одним розкішним пентхаусом. Однак, як вдалося з'ясувати, насправді йдеться про два різні об'єкти нерухомості у Дніпрі, які мають різних власників.