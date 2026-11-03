В Україні продають "особливий" будинок за $2,7 тис.: як виглядає і де знаходиться. Фото
На Черкащині виставили на продаж житловий будинок площею майже 60 "квадратів" за 2,7 тис. доларів (близько 122 тис. грн). Він розташований у місті Городище за годину їзди від обласного центру і має низку нюансів: потребує капітального ремонту, продається окремо від прилеглої ділянки, а також не має електропостачання та опалення.
Торги відбудуться в державній системі Prozorro.Продажі через акредитовані електронні майданчики, зокрема УУБ. Електронний аукціон призначено на 10 листопада 2026 року – взяти участь можуть як фізичні, так і юридичні особи. Для цього необхідно зареєструватися на майданчику, подати електронну заяву та сплатити обов'язкові гарантійний і реєстраційний внески до встановленого граничного терміну.
Що відомо про будинок
- Стартова вартість – 122 тис. грн.
- Розташуваний у Городищі приблизно за 60 км від Черкас.
- Загальна площа Житловий будинок 56,8 кв.м.
- На території розташований сарай із зруйнованим дахом та криниця без води.
- Об'єкт потребує капітального ремонту, а також проведення електропостачання та опалення відсутні.
На аукціон виставлено виключно будівлю. Земельна ділянка під будинком не входить до складу лота, тому новому власнику доведеться самостійно оформлювати право користування або оренди/викупу землі після укладення угоди.
Без якого документу не можна продати будинок в Україні
В Україні кожен власник будинку повинен мати його технічний паспорт. Річ у тім, що цей документ не лише фіксує реальні характеристики нерухомості, але й є обов’язковим для продажу будинку, введення його в експлуатацію тощо.
І хоча технічний паспорт не засвідчує право власності на будинок, а лише описує об’єкт та визначає його складові для подальших юридичних дій, без актуального документа у 2026 році проводити будь-які юридичні дії щодо будинку неможливо. Особливу увагу слід звертати на його зовнішній вигляд документа – технічний паспорт має бути:
із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомості
- прошнурований;
- пронумерований;
- скріплений підписами керівника підприємства, яке проводило інвентаризацію, виконавця робіт і контролера.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.