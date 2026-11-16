В Україні продають мобільний номер за 3,5 млн грн: які цифри оцінили так дорого

Мобільний оператор "Київстар" виставив на аукціон один зі своїх найрідкісніших та найдорожчих номерів – він включає сім однакових цифр (включно з кодом оператора). Аукціон за номер +380777777777 розпочнеться з позначки у 3,5 млн грн.

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Про це повідомили на сторінці мобільного оператора. Початок торгів заплановано на 9 грудня 2026 року.

Умови аукціону

Стартова ціна – 3,5 млн грн.

Крок ставка – 50 тис. грн.

Мінімальна ставка – 3,5 млн грн.

Підключити номер може як фізична, так і юридична особа.

Як підключається "діамантовий" номер

Протягом семи робочих днів після завершення аукціону переможцю надійде СМС про те, що він має право придбати номер.

Потім протягом ще двох днів з ним звʼяжуться з "Київстару", аби узгодити всі деталі.

Підключити номер треба буде протягом 7 днів після цього.

Спочатку підключається тимчасовий технічний номер, який пізніше замінюють на виграний красивий номер.

Чому можуть відмовити переможцю

Якщо протягом двох днів не відповісти на дзвінки від "Київстару", право отримати номер перейде до учасника, чия ставка була передостанньою.

право отримати номер перейде до учасника, чия ставка була передостанньою. Якщо учасник робив ставки з різних облікових записів з одного пристрою чи адреси.

з одного пристрою чи адреси. У разі відмови від номера .

. Якщо протягом 7 днів ви не підписати документи на підключення номера.

Якщо не оплатити номер протягом 7 днів після підписання документів про підключення.

Якщо переможець аукціону не підключає номер протягом визначеного часу, це право переходить до учасника з другою найвищою ставкою. Якщо цей учасник також не підключає номер – до учасника з третьою ставкою. Якщо ж усі троє відмовляються від номера, за певний час він може знову з’явитися на аукціоні.

Крім того, від подальшої участі в аукціонах буде відсторонено учасників, які піднімають ціну, а потім відмовляється підключати та оплачувати номер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "Київстар" запровадив новий контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із фіксованою абонплатою 370 гривень на місяць. Його можуть підключити українці від 55 років, зокрема пенсіонери (залежно від стажу, пенсійний вік в Україні починається з 60 років), та особи з інвалідністю.