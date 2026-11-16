В Україні продають мобільний номер за 3,5 млн грн: які цифри оцінили так дорого

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський міст"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський містБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація зі світлом погіршилася: екстрені відключення ширяться областями УкраїниІлюстрація до гороскопаТрьом знакам зодіаку потрібно бути рішучими на початку тижня: найкращий час переглянути свої рішенняПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містНазар Задніпровський порівняв двох українських акторок, які будували кар’єру в Москві: одна не програла, інша – відрізана скибкаНазар Задніпровський порівняв двох українських акторок, які будували кар’єру в Москві: одна не програла, інша – відрізана скибкаРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуІгнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскуванняІгнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскування
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Україні продають мобільний номер за 3,5 млн грн: які цифри оцінили так дорого

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,6 т.
"Київстар" виставив на продаж елітний мобільний номер
"Київстар" виставив на продаж елітний мобільний номер. Джерело: thomas vanhaecht / Pexels

Мобільний оператор "Київстар" виставив на аукціон один зі своїх найрідкісніших та найдорожчих номерів – він включає сім однакових цифр (включно з кодом оператора). Аукціон за номер +380777777777 розпочнеться з позначки у 3,5 млн грн.

Про це повідомили на сторінці мобільного оператора. Початок торгів заплановано на 9 грудня 2026 року.

Умови аукціону

  • Стартова ціна – 3,5 млн грн.
  • Крок ставка – 50 тис. грн.
  • Мінімальна ставка – 3,5 млн грн.
  • Підключити номер може як фізична, так і юридична особа.

Як підключається "діамантовий" номер

  • Протягом семи робочих днів після завершення аукціону переможцю надійде СМС про те, що він має право придбати номер.
  • Потім протягом ще двох днів з ним звʼяжуться з "Київстару", аби узгодити всі деталі.
  • Підключити номер треба буде протягом 7 днів після цього.
  • Спочатку підключається тимчасовий технічний номер, який пізніше замінюють на виграний красивий номер.

Чому можуть відмовити переможцю

  • Якщо протягом двох днів не відповісти на дзвінки від "Київстару", право отримати номер перейде до учасника, чия ставка була передостанньою.
  • Якщо учасник робив ставки з різних облікових записів з одного пристрою чи адреси.
  • У разі відмови від номера.
  • Якщо протягом 7 днів ви не підписати документи на підключення номера.
  • Якщо не оплатити номер протягом 7 днів після підписання документів про підключення.

Якщо переможець аукціону не підключає номер протягом визначеного часу, це право переходить до учасника з другою найвищою ставкою. Якщо цей учасник також не підключає номер – до учасника з третьою ставкою. Якщо ж усі троє відмовляються від номера, за певний час він може знову з’явитися на аукціоні.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
35,8 т.
Бізнес не хоче підвищувати зарплати працівникам: українцям у Польщі розповіли, що відбувається на ринку праці
35,8 т.
Бізнес не хоче підвищувати зарплати працівникам: українцям у Польщі розповіли, що відбувається на ринку праці
Роман КостюченкоРоман Костюченко
19,9 т.
Нове масштабне "велике будівництво" в Україні: що хочуть побудувати в обхід Росії
19,9 т.
Нове масштабне "велике будівництво" в Україні: що хочуть побудувати в обхід Росії
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
6,1 т.
В Україні хочуть змінити правила бронювання від мобілізації: що готують для ОПК і енергетики
6,1 т.
В Україні хочуть змінити правила бронювання від мобілізації: що готують для ОПК і енергетики

Крім того, від подальшої участі в аукціонах буде відсторонено учасників, які піднімають ціну, а потім відмовляється підключати та оплачувати номер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "Київстар" запровадив новий контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із фіксованою абонплатою 370 гривень на місяць. Його можуть підключити українці від 55 років, зокрема пенсіонери (залежно від стажу, пенсійний вік в Україні починається з 60 років), та особи з інвалідністю.

Схожі теми
Київстармобільний телефонмобільний оператораукціон
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!