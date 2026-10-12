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В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
icon 8,0 т.
В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар
В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар

В Україні здешевшала земля сільськогосподарського призначення. У вересні 2026 року середня вартість гектара склала 79 728 грн, що майже на 600 грн нижче, ніж було у вересні.

Про це повідомляє Опендатабот. За його даними, площа проданої землі, навпаки, зросла:

  • у вересні в Україні було продано 17 347 га;
  • це на понад 2 200 га більше, ніж у серпні.
В Україні почали більше продавати землі

В Україні почали більше продавати землі. Джерело: Опендатабот

Скільки коштує гектар землі в Україні

Загалом ціни на гектар землі за областями коливаються в середньому від 30 039 до 223 029 грн. Тобто вартість 1 га в найдорожчій області дорівнює майже 7,5 га в найдешевшій.

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Найнижчі ціни зафіксовані аналітиками у Запорізькій області – тут гектар коштує в середньому 30 039 грн. А крім того, у:

  • Херсонській – 32 252 грн/га;
  • Донецькій – 39 000 грн/га;
  • Миколаївській – 40 779 грн/га.

Найдорожче земля коштує у Львівській області – в середньому 223 029 за гектар. А також у:

  • Івано-Франківській – 210 105 грн/га;
  • Закарпатській – 140 230 грн/га;
  • Київській – 133 020 грн/га;
  • Тернопільській – 112 725 грн/га;
  • Вінницькій – 103 226 грн/га.
В Україні подешевшала земля сільськогосподарського призначення

В Україні подешевшала земля сільськогосподарського призначення. Джерело: Опендатабот

Чому в Україні активно скуповують землю

Одним із головних факторів, що підтримують попит на землю під час воєнного стану, зазначили раніше в Держгеокадастрі, є розвиток агропромислового комплексу. А крім того:

  • зростання частки сільського господарства у ВВП;
  • використання земельних ділянок як інвестиційного інструменту;
  • допуск із 1 січня 2024 року на ринок землі юридичних осіб.

Втім, підкреслюється, навіть з урахуванням усього вищезазначеного, прогноз щодо масового продажу земель сільськогосподарського призначення не справдився – і масового розпродажу українських земель не відбулося.

"Один мільйон гектарів, що перебувають в економічному обороті, – це лише 5,8% раніше підмораторних земель. Переважна більшість таких земель сьогодні перебуває в оренді", – резюмували в Держгеокадастрі.

В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар

В Україні помітно подорожчала земля сільськогосподарського призначення. Джерело: Опендатабот

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом в Україні громади в рамках пілотної програми можуть отримувати до 500 тис. грн на придбання житлового будинку для ВПО. Нерухомість залишиться у власності громади, а переселенці користуватимуться нею без сплати орендної плати, оплачуючи комунальні послуги.

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