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В Україні "підскочили" ціни на землю: скільки тепер коштує гектар

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
1,9 т.
В Україні "підскочили" ціни на землю
В Україні "підскочили" ціни на землю. Джерело: Pixabay

В Україні здорожчала земля сільськогосподарського призначення. У жовтні 2026 року середня вартість гектара становила 85 084 грн, що майже на 5 500 грн вище, ніж було у вересні.

Про це повідомляє Опендатабот. За його даними, площа проданої землі, навпаки, зменшилася:

  • у жовтні в Україні було продано 15 885 га;
  • це більш ніж на 1 500 га менше за показник вересня.
В Україні подорожчала земля сільськогосподарського призначення

В Україні подорожчала земля сільськогосподарського призначення. Джерело: Опендатабот

Скільки коштує гектар землі в Україні

Загалом ціни за гектар землі в областях коливаються в середньому від 36 577 до 254 402 грн. Тобто вартість 1 га в найдорожчій області дорівнює майже 7 га в найдешевшій.

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Найнижчі ціни аналітики зафіксували в Донецькій області – тут гектар коштує в середньому 36 577 грн. А також у:

  • Миколаївській – 41 837 грн/га;
  • Запорізькій – 44 490 грн/га;
  • Одеській – 45 334 грн/га;
  • Херсонській – 45 408 грн/га.

Найдорожче земля коштує в Івано-Франківській області – у середньому 254 402 за гектар. А також у:

  • Київській – 184 884 грн/га;
  • Львівській – 130 148 грн/га;
  • Тернопільській – 120 460 грн/га;
  • Закарпатській – 115 440 грн/га;
  • Харківській – 114 839 грн/га;
  • Черкаській – 112 051 грн/га.
Скільки коштує гектар землі в Україні

Скільки коштує гектар землі в Україні. Джерело: Опендатабот

Названо області з найродючішими ґрунтами

Водночас, за словами авторів матеріалу "Слово і діло", найродючішими в Україні є землі в Кіровоградській та Харківській областях. За даними Інституту охорони ґрунтів, у першій із них зафіксовано один із найнижчих обсягів внесених органічних добрив і зниження частки цинку. А в другій – найвищий вміст гумусу.

Втім, зазначається, що станом на 2023 рік (за який представлені одні з найсвіжіших результатів відповідних досліджень) у ґрунтах області спостерігається зниження частки фосфору. Крім того, у них стає менше калію.

"Як зазначають фахівці Інституту, для підвищення рівня гумусу в українських ґрунтах насамперед необхідно вносити органічні добрива. Зокрема, торф", – зазначили фахівці.

В Україні стали менше продавати землі

В Україні стали менше продавати землі. Джерело: Опендатабот

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Україна має великі труднощі з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. Водночас значна кількість із них перебуває в аварійному стані. Одним із рішень проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, примусового виселення мешканців, за останніми даними, не буде.

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