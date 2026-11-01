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В Україні перейменували банк: що буде з грошима клієнтів

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
360
В Україні перейменували Правекс Банк
В Україні перейменували Правекс Банк. Джерело: instagram.com/intesasanpaolobank_ua

"Правекс Банк" змінив назву на "Інтеза Санпаоло Банк". Ребрендинг відбувся 30 жовтня. Причина – підкреслення належності установи до міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo, до якої вона входить із 2008 року. утім, на клієнтів банку це ніяк не має вплинути – вони продовжать користуватися грошима на рахунках на попередніх умовах.

Про це повідомили у самому банку. Там зазначили:

  • Клієнти банку продовжать працювати з тією самою командою фахівців.
  • Вони користуватимуться звичними послугами.

"Наявні банківські продукти, канали обслуговування, українська експертиза та взаємна довіра залишаться незмінними. Дія договорів і щоденне банківське обслуговування триватимуть без перерв. Клієнти й надалі зможуть користуватися своїми рахунками та послугами банку у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

Чому "Правекс Банк" змінив назву

Причиною зміни назви у "Праекс Банку" назвали бажання чітко визначати свою належність до Intesa Sanpaolo. Насамперед, зазначається, ідеться про "посилення впізнаваності міжнародної банківської мережі" в Україні.

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"Це також відображає зростання стратегічного значення дивізіону міжнародних банків Intesa Sanpaolo. І прагнення використовувати спільні знання та досвід, інновації й можливості мережі для подальшого розвитку", – розповіли в банку.

Коли з’являться відділення з новою назвою

Водночас наголошується, одномоментної зміни вивісок у відділеннях "Правекс Банку" не відбудеться. За планом, "новий бренд поступово з’являтиметься в усіх точках взаємодії з клієнтами банку":

  • У відділеннях.
  • В інформаційних і рекламних матеріалах.
  • На сайті та інших цифрових каналах, а також у матеріалах для клієнтів.

"Перехід відбувається поетапно. Щоб забезпечити зручність і зрозумілість змін для клієнтів та інших зацікавлених сторін", – пояснили в банку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Ощадбанк списуватиме з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Втім, це зачепить не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своїм рахунком без платіжної картки. Нововведення набере чинності з 1 листопада.

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