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В Україні переписали правила продажу авто: хто заплатить 23% податку

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
3,8 т.
Ілюстрація - продаж авто
В Україні запровадили 23% податку на швидкий продаж авто. Ілюстративне зображення. Джерело: Magnific

Українцям, які вирішать продати нещодавно зареєстроване авто, мотоцикл чи мопед, доведеться платити 23% податку. Нульова ставка діятиме лише для транспорту, який перебував у власності продавця не менше 183 днів. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Відповідні норми прописані у законопроєкті №16037-д, авторами якого є низка нардепів з різних партій на чолі зі "слугою" Данилом Гетманцевим. 11 листопада його було ухвалено в цілому голосами 273 нардепів (результати поіменного голосування – за посиланням). За фракціями голоси розподілилися так:

  • "Слуга народу" – 190;
  • "Європейська солідарність" – 18;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "Платформа за життя та мир" – 11;
  • "Довіра" – 16;
  • "Голос" – 11;
  • "За майбутнє" – 8 ;
  • "Відновлення України" – 10;
  • позафракційні – 9.
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Що зміниться для автомобілістів

Головним нововведенням для власників транспорту стане зміна умов оподаткування його продажу. Якщо зараз перший продаж легкового авто, мотоцикла чи мопеда протягом календарного року не оподатковувався взагалі, з 2027 року нульова ставка діятиме, лише якщо транспорт перебував у власності продавця не менше 183 днів від моменту його державної реєстрації.

Якщо ж власник вирішить продати автівку раніше цього терміну, податкове навантаження становитиме 23%. Зокрема йому доведеться сплатити від загальної суми доходу з продажу:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
  • військовий збір – 5%.

Подібні обмеження стосуватимуться і другого продажу транспортного засобу протягом року. Якщо авто перебувало у власності понад пів року, ставка становитиме стандартні 5%.

Єдиний виняток діятиме для транспорту, який перейшов у власність як спадщина – на нього вимога щодо мінімального терміну володіння не поширюватиметься.

Також запроваджується нова вимоги до оформлення податкової накладної під час продажу транспортного засобу. Зокрема платники ПДВ будуть зобов'язані зазначати його VIN-коди.

Інші зміни

  • Обов’язкове внесення міжнародного ідентифікатора обладнання (IMEI) для кожного проданого смартфона та мобільного телефона.
  • Поріг бюджетного відшкодування або від’ємного значення ПДВ, який є підставою для позапланової документальної перевірки зросте зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень.
  • Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані платниками ПДВ отримають право самостійно обирати звітний період – місячний на квартальний формат (треба буде подати відповідну заяву за 15 календарних днів до початку нового кварталу).

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, для українських водіїв можуть запровадити новий штраф – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір покарання передбачається встановити на рівні 17 000 грн. За повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 000 грн.

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