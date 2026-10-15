В Україні переписали правила оренди житла: що змінилося для власників квартир

В Україні знизили ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають нерухомість в оренду. Їм дозволять сплачувати не 18%, а 5%.

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Відповідну норму ухвалили в рамках законопроєкту №16051-1, автором якого є голова комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 15 жовтня його ухвалили в цілому голосами 252 нардепів.

Ключові аспекти новації

Правила поширюються на доходи від надання в оренду як житлової, так і нежитлової нерухомості .

. Від сплати військового збору (5%) орендодавці не звільняються – таким чином власники житла сплачуватимуть не 23%, а 10% загалом.

Раніше авторка відповідної правки Олена Шуляк ("Слуга народу") пояснила, що таким чином хоче сприяти детінізації ринку оренди нерухомості. За її словами:

у 2025 році дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців;

ще близько 56 тисяч громадян здавали майно як ФОПи на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, в Україні триває масштабна житлова реформа, що покликана замінити радянські правила ефективними європейськими моделями. Один з її ключових аспектів – запуск соціальної оренди – неможливий без детінізації ринку оренди житла.

Наслідки реформи

Найбільшу вигоду від нових правил можуть отримати саме власники кількох об'єктів нерухомості, для яких здавання житла є фактично окремим бізнесом. Для них скорочення податків означає десятки тисяч гривень додаткового прибутку щороку. Наприклад, якщо квартира приносить 15 тисяч гривень орендної плати щомісяця, економія після зниження ставки може становити близько 24 тисяч гривень на рік.

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Для квартири з орендною ставкою 40 тисяч гривень на місяць річна економія перевищить 60 тисяч гривень. А власники елітного житла, яке здається за 100 тисяч гривень на місяць, зможуть залишати собі понад 150 тисяч гривень додаткового доходу щороку. Саме ця категорія орендодавців, на думку експертів, найактивніше виходитиме з тіні.

Натомість більшість ріелторів та учасників ринку не очікують суттєвих коливань вартості оренди. Причина полягає в тому, що ціни на житло формуються під впливом зовсім інших факторів. Насамперед це рівень попиту, безпекова ситуація в регіоні, міграція населення, кількість пропозицій на ринку та загальний стан економіки.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні оренда квартир в Україні подорожчала майже в усіх регіонах. Водночас у більшості областей кількість оголошень скорочується, а найбільша конкуренція за житло спостерігається в Тернопільській та Рівненській областях, де на одну пропозицію припадає 18 потенційних орендарів.