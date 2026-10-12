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В Україні "обрізали" залізничне сполучення з країною ЄС: що важливо знати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Ілюстрація - чоловік сідає на поїзд
В Україні два дні не ходитимуть поїзди до країни Євросоюзу. Ілюстраційне зображення. Джерело: Олексій Кулеба

Україна тимчасово обмежила залізничне пасажирське з'єднання зі Словаччиною. З 12 по 13 жовтня пасажири "Укрзалізниці" не зможуть виїхати до цієї країни Євросоюзу через станцію "Чоп", а поїзд сполученням Братислава – Чоп відповідно буде скасовано.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. "У зв’язку з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп, у період з 12 по 13 жовтня буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон", – йдеться у повідомленні.

Зміни у русі поїздів

  • 12 жовтня – поїзд сполученням Братислава – Чоп скасовано (прибуття на станцію Чоп – о 21:41);
  • 13 жовтня – курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)", скасовано.

"Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радимо заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу", – звернулися прикордонники до громадян.

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Новий пункт пропуску на кордоні

З 8 жовтня 2026 року на Закарпатті запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй", який має стати додатковим маршрутом для автомобілістів, які прямують до Румунії або повертаються в Україну.

На першому етапі він зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу (але фактична кількість транспортних засобів, які зможуть перетинати кордон, залежатиме від завантаженості переходу та швидкості проходження прикордонного й митного контролю). Після завершення будівництва повноцінного комплексу його планують розширити для пропуску ще до 360 вантажівок і 50 автобусів щодня.

Для Закарпаття це вже третій автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією. На першому етапі новий пункт пропуску працюватиме з легковими автомобілями. 

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 5 жовтня чеська компанія Leo Express призупинила міжнародний залізничний маршрут, що з'єднував німецький Франкфурт-на-Майні, чеську Прагу та польський Перемишль – саме це місто для багатьох українців слугувало "воротами" у Євросоюз. Головною причиною такого рішення залізничний оператор назвав масштабні ремонтні роботи на німецькій залізничній інфраструктурі.

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