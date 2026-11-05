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В Україні несподівано впали ціни на картоплю: скільки коштує кілограм і до чого готуватися далі

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
75
Ілюстрація - картопля у ящиках
Скільки коштуватиме картопля в Україні влітку. Ілюстраційне зображення. Джерело: Pexels/Engin Akyurt

В Україні падають ціни на картоплю – фермери намагаються позбутися врожаю, щоб не зберігати його в умовах дуже імовірних відключень електроенергії. Та й на тлі російських ударів по овочесховищах зберігати її особливо ніде. Тому у супермаркетах картоплю продають вже від 14,5 грн за 1 кг.

Про це заявив "Суспільному" виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Але він прогнозує, що взимку та навесні картопля дорожчатиме через витрати на зберігання та логістику.

"Фермери нині не мають де зберігати картоплю. Через блекаути та погіршення ситуації з електропостачанням вони воліють продати врожай, а не зберігати його до підвищення ціни", – каже Пендзин.

При цьому далеко не всі постачальники продають власну картоплю. Мешканці Чернігівщини розповіли Chenihiv Time, що перекупщики пропонують вдвічі нижчі ціни, ніж на ринках – 5-7 грн/кг. Причому низькі ціни спостерігаються у всьому регіоні.

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Скільки коштує картопля

Через небажання виробників зберігати врожаї, пропозиція картоплі на ринку зросла. Тому, якщо ще у середині жовтня вона коштувала 16,50 гривні за кілограм, нині її ціна впала до 15 гривень за кілограм.

На Житньому ринку Житомира картоплю продають від 15 до 25 гривень за кілограм. Власний моніторинг OBOZ.UA показав, що на інших великий ринках оптові ціни на картоплю залежать від обсягів і якості продукції:

  • ринок "Столичний" – 12,5 грн/кг;
  • ринок Shuvar Львів – 13-15 грн/кг (середня вартість 14 грн/кг);
  • ринок "Початок" Одещина – 11-15 грн/кг (оптова вартість).

Водночас вартість картоплі у найбільших торгівельних мережах країни тримається у схожому ціновому проміжку

  • "Фора" – 14,90 грн/кг (акційна ціна, звичайна ціна – 21,90 грн/кг);
  • "Сільпо" – 15,90 грн/кг (акційна ціна, звичайна ціна – 29,90 грн/кг);;
  • Varus – 14,50 грн/кг;
  • АТБ – 14,49 грн/кг;
  • Auchan – 14,49 грн/кг.

Що буде з цінами далі

Розпродаж картоплі у листопаді може призвести до того, що взимку та на початку весни пропозиції на ринку різко поменшає. Відповідно ціна на овоч може суттєво зрости.

"Думаю, динаміка подорожчання буде значною. У січні очікуємо ціну 25-27 гривень за кілограм. Але це попередні розрахунки", – прогнозує Олег Пендзин.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні вперше з середини літа відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю. Виробники пов’язують це з погодними умовами та погіршенням якості овочів. Тим часом 30 жовтня кілограм цибулі в супермаркетах можна купити за 14,9–21,4 гривні.

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