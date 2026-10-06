В Україні неочікувано різко зросли зарплати для однієї зі спеціальностей: хто користується особливим попитом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюУ Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. ФотоУ Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. ФотоУкраїнцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр"Щодня збільшуємо рівень захисту": Зеленський анонсував нові контракти по системах протиповітряної оборони. Відео"Щодня збільшуємо рівень захисту": Зеленський анонсував нові контракти по системах протиповітряної оборони. ВідеоВід корабельної системи малої дальності до далекобійного ЗРК: що відомо про трансформацію української ракети "Корал". ФотоВід корабельної системи малої дальності до далекобійного ЗРК: що відомо про трансформацію української ракети "Корал". ФотоВ Україні виставили на продаж активи відразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 4 банків: список назвУкраїна – Угорщина: хронологія та результат матчу Ліги наційУкраїна – Угорщина: хронологія та результат матчу Ліги націй"Київстар" примусово підвищить абонентам тарифиЗалишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищить абонентам тарифи

В Україні неочікувано різко зросли зарплати для однієї зі спеціальностей: хто користується особливим попитом

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
icon 3,4 т.
Ілюстрація: купюри та монети гривні лежать на столі біля гаманця
Ілюстрація: купюри та монети гривні лежать на столі біля гаманця. Джерело: Getty Images

В Україні за рік суттєво зросли зарплати за низкою професій. Найбільше – у альпіністів: середня зарплата за цією вакансією збільшилася на 80% і сягнула 67,5 тис. грн. Разом з тим загальний показник середньої зарплати за цей період зріс на 16% до 30,5 тис. грн.

Про це свідчать дані Work.ua. Альпіністи – це фахівці, які виконують роботи на великій висоті або у важкодоступних місцях із використанням спеціального спорядження. На другому місці за темпами зростання опинилися радіотехніки. Їхня зарплата зросла на 75% – до 52,5 тис. грн.

Як зросли зарплати

Як зросли зарплати. Джерело: Work.ua

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 6,1 т.
У Monobank помітили нову комісію за перекази: у банку пояснили, чи доведеться українцям платити
icon 6,1 т.
У Monobank помітили нову комісію за перекази: у банку пояснили, чи доведеться українцям платити
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 6,0 т.
У країні ЄС масово встановлюють сонячні станції на балконах: чи варто українцям купувати панелі
icon 6,0 т.
У країні ЄС масово встановлюють сонячні станції на балконах: чи варто українцям купувати панелі
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 5,9 т.
Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках
icon 5,9 т.
Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках

Також значно побільшали заробітки авторів – на 67%, до 50 тис. грн. Перекладачі англійської мови стали отримувати в середньому 41 тис. грн, що на 64% більше, ніж раніше.

Помітне зростання зафіксували і для технологів на меблевому виробництві – їхня зарплата піднялася на 57%, до 55 тис. грн. У програмістів ЧПУ показник збільшився на 56% – до 70 тис. грн.

Ще на 50% зросли зарплати одразу за кількома професіями. Зокрема, аналітики 1С тепер у середньому отримують 45 тис. грн, директори автосалонів – 75 тис. грн, вахтери – 13,5 тис. грн, а плиточники – 60 тис. грн.

Таким чином, найбільше за темпами зростання зарплат серед наведених професій вирізняються альпіністи, радіотехніки та автори. При цьому найвища зарплата в списку – у директорів автосалонів (75 тис. грн) та програмістів ЧПУ (70 тис. грн).

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

Схожі теми
Зарплати в УкраїнізарплатароботаДержавна служба статистики України (Держстат)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись