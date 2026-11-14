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В Україні неочікуванно впали ціни на бензин: скільки тепер коштує літр

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read3 хв
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АЗС. Ілюстративне фото
АЗС. Ілюстративне фото. Джерело: Freepik

В Україні з 9 до 14 листопада середня вартість бензину А-95 знизилася на 1,50 грн за літр, а А-92 – одразу на 2 грн. Водночас дизельне пальне залишилося на попередньому рівні, а автомобільний газ, навпаки, подорожчав на 70 копійок за літр. Таким чином, водії автомобілів із бензиновими двигунами можуть витрачати на заправку повного бака до 100 грн менше, ніж на початку тижня.

Про це свідчить порівняння даних спеціалізованого порталу VseAZS за 9 та 14 листопада для Київської області. Зокрема, середня ціна бензину А-95 знизилася з 89,90 до 88,40 грн за літр. Преміальний А-95+ подешевшав із 93,90 до 92,40 грн, а бензин А-92 – із 85,50 до 83,50 грн.

Як змінилися ціни на пальне за тиждень

За п'ять днів ситуація на ринку пального змінилася нерівномірно. Найбільше подешевшав бензин А-92, вартість якого знизилася на 2 грн, або приблизно на 2,3%.

  • Ціни на основні види пального змінилися таким чином:
  • Бензин А-95 – із 89,90 до 88,40 грн/л (–1,50 грн).
  • Бензин А-95+ – із 93,90 до 92,40 грн/л (–1,50 грн).
  • Бензин А-92 – із 85,50 до 83,50 грн/л (–2 грн).
  • Дизельне пальне – 105 грн/л (без змін).
  • Автомобільний газ – із 60,20 до 60,90 грн/л (+70 коп.).
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Зниження середньої ціни А-95 на 1,50 грн означає, що заправка 50-літрового бака тепер обходиться в середньому у 4420 грн замість 4495 грн. Економія становить 75 грн.

Для власників автомобілів, які використовують бензин А-92, економія ще більша. Вартість 50 літрів знизилася з 4275 до 4175 грн, тобто на 100 грн.

Водночас власники автомобілів із газобалонним обладнанням змушені платити більше. Заправка 50 літрами автогазу подорожчала з 3010 до 3045 грн.

Попри зниження середньої вартості бензину, ціни в різних мережах АЗС залишаються неоднаковими. За даними моніторингу станом на 14 листопада, бензин А-95 коштує:

  • KLO – 86,90 грн/л;
  • "Авантаж 7" – 86,95 грн/л;
  • "БРСМ-Нафта" – 86,99 грн/л;
  • "Маркет" – 87,59 грн/л;
  • MANGO – 87,90 грн/л;
  • UPG та AMIC – 88,90 грн/л;
  • BVS та Marshal – 89,90 грн/л;
  • WOG, OKKO та SOCAR – 92,90 грн/л.

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчими мережами у представленій вибірці становить 6 грн за літр, або 300 грн на повному баку обсягом 50 літрів.

При цьому наведені показники стосуються Київської області. В інших регіонах України ціни можуть відрізнятися.

Ціни на пальне на АЗС продовжать знижуватися, коли в Україну зайдуть нові партії за зниженими закупівельними цінами, вважає прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"І коли нові залишки, коли нові запаси по нових цінах надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені. Ми, уряд, Міністерство енергетики, Антимонопольний комітет точно дуже глибоко слідкують за цим процесом", – сказав Корецький під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, йдеться в повідомленні "Інтерфаксу".

Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, на своїй сторінці в Facebook також зазначив про падіння цін на бензин. "Ціни на бензин почали падати. Точніше – обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л", – зазначив він.

За його словами, хвиля вже перекинулася на АЗС. Багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами – найбільш дорогим транспортом – збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення. Половину жовтня гуртові ціни були вищими за роздріб.

"На листопад прогноз скласти складно. З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого – генераторний попит та формування запасів. (Принагідно нагадаю свою рекомендацію мати запас усім, хто має можливість безпечного зберігання). Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю", – пояснив він.

Як повідомив OBOZ.UA, щоб визначити реальні витрати пального на свій автомобіль і порівняти його з альтернативами, водіям варто враховувати фактичну витрату пального. А також його ціну та місячний пробіг.

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