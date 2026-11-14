В Україні неочікуванно впали ціни на бензин: скільки тепер коштує літр

В Україні з 9 до 14 листопада середня вартість бензину А-95 знизилася на 1,50 грн за літр, а А-92 – одразу на 2 грн. Водночас дизельне пальне залишилося на попередньому рівні, а автомобільний газ, навпаки, подорожчав на 70 копійок за літр. Таким чином, водії автомобілів із бензиновими двигунами можуть витрачати на заправку повного бака до 100 грн менше, ніж на початку тижня.

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Про це свідчить порівняння даних спеціалізованого порталу VseAZS за 9 та 14 листопада для Київської області. Зокрема, середня ціна бензину А-95 знизилася з 89,90 до 88,40 грн за літр. Преміальний А-95+ подешевшав із 93,90 до 92,40 грн, а бензин А-92 – із 85,50 до 83,50 грн.

Як змінилися ціни на пальне за тиждень

За п'ять днів ситуація на ринку пального змінилася нерівномірно. Найбільше подешевшав бензин А-92, вартість якого знизилася на 2 грн, або приблизно на 2,3%.

Ціни на основні види пального змінилися таким чином:

Бензин А-95 – із 89,90 до 88,40 грн/л (–1,50 грн).

Бензин А-95+ – із 93,90 до 92,40 грн/л (–1,50 грн).

Бензин А-92 – із 85,50 до 83,50 грн/л (–2 грн).

Дизельне пальне – 105 грн/л (без змін).

Автомобільний газ – із 60,20 до 60,90 грн/л (+70 коп.).

Зниження середньої ціни А-95 на 1,50 грн означає, що заправка 50-літрового бака тепер обходиться в середньому у 4420 грн замість 4495 грн. Економія становить 75 грн.

Для власників автомобілів, які використовують бензин А-92, економія ще більша. Вартість 50 літрів знизилася з 4275 до 4175 грн, тобто на 100 грн.

Водночас власники автомобілів із газобалонним обладнанням змушені платити більше. Заправка 50 літрами автогазу подорожчала з 3010 до 3045 грн.

Попри зниження середньої вартості бензину, ціни в різних мережах АЗС залишаються неоднаковими. За даними моніторингу станом на 14 листопада, бензин А-95 коштує:

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KLO – 86,90 грн/л;

"Авантаж 7" – 86,95 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,99 грн/л;

"Маркет" – 87,59 грн/л;

MANGO – 87,90 грн/л;

UPG та AMIC – 88,90 грн/л;

BVS та Marshal – 89,90 грн/л;

WOG, OKKO та SOCAR – 92,90 грн/л.

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчими мережами у представленій вибірці становить 6 грн за літр, або 300 грн на повному баку обсягом 50 літрів.

При цьому наведені показники стосуються Київської області. В інших регіонах України ціни можуть відрізнятися.

Ціни на пальне на АЗС продовжать знижуватися, коли в Україну зайдуть нові партії за зниженими закупівельними цінами, вважає прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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"І коли нові залишки, коли нові запаси по нових цінах надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені. Ми, уряд, Міністерство енергетики, Антимонопольний комітет точно дуже глибоко слідкують за цим процесом", – сказав Корецький під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, йдеться в повідомленні "Інтерфаксу".

Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, на своїй сторінці в Facebook також зазначив про падіння цін на бензин. "Ціни на бензин почали падати. Точніше – обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л", – зазначив він.

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За його словами, хвиля вже перекинулася на АЗС. Багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами – найбільш дорогим транспортом – збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення. Половину жовтня гуртові ціни були вищими за роздріб.

"На листопад прогноз скласти складно. З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого – генераторний попит та формування запасів. (Принагідно нагадаю свою рекомендацію мати запас усім, хто має можливість безпечного зберігання). Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю", – пояснив він.

Як повідомив OBOZ.UA, щоб визначити реальні витрати пального на свій автомобіль і порівняти його з альтернативами, водіям варто враховувати фактичну витрату пального. А також його ціну та місячний пробіг.