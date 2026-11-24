Кабміну доведеться переписати правила роботи бізнесу у жовту тривогу: у Раді ухвалила рішення
Українському бізнесу можуть дозволити працювати у жовту тривогу, навіть якщо він не має власного укриття. Раніше ухвалену заборону Кабінет міністрів має переглянути.
Відповідну постанову №16207, яку ініціювали одразу декілька десятків народних депутатів, Верховна Рада підтримав 24 листопада 302 голосами (результати поіменного голосування –за посиланням). За фракціями голоси розподілилися так:
- "Слуга народу" – 194;
- "Європейська солідарність" – 15;
- "Батьківщина" – 12;
- "Платформа за життя та мир" – 14;
- "Довіра" – 15;
- "Голос" – 14;
- "За майбутнє" – 11;
- "Відновлення України" – 11;
- позафракційні – 16.
Один зі співавторів постанови нардеп Ярослав Железняк ("Голос") закликав уряд де перетворювати державу на джерело стресу для бізнесу. Ключовими аспектами постанови є положення, згідно з якими:
- підприємець сам вирішує працювати чи ні у жовту тривогу;
- працівник сам вирішує припиняти роботу та йти в укриття чи ні;
- єдиним обовʼязком бізнесу є попередження про тривогу.
"Всі фракції та групи виступали і заявляли про нереалістичність ані вимог, ані термінів в рішенні Уряду. Зараз, після голосування Парламенту, Уряд зобовʼязаний терміново переглянути своє рішення", – наголосив Железняк.
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