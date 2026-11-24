Українському бізнесу можуть дозволити працювати у жовту тривогу, навіть якщо він не має власного укриття. Раніше ухвалену заборону Кабінет міністрів має переглянути.

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Відповідну постанову №16207, яку ініціювали одразу декілька десятків народних депутатів, Верховна Рада підтримав 24 листопада 302 голосами (результати поіменного голосування –за посиланням). За фракціями голоси розподілилися так:

"Слуга народу" – 194;

– 194; "Європейська солідарність" – 15;

– 15; "Батьківщина" – 12;

– 12; "Платформа за життя та мир" – 14;

– 14; "Довіра" – 15;

– 15; "Голос" – 14;

– 14; "За майбутнє" – 11;

– 11; "Відновлення України" – 11;

– 11; позафракційні – 16.

Один зі співавторів постанови нардеп Ярослав Железняк ("Голос") закликав уряд де перетворювати державу на джерело стресу для бізнесу. Ключовими аспектами постанови є положення, згідно з якими:

підприємець сам вирішує працювати чи ні у жовту тривогу;

у жовту тривогу; працівник сам вирішує припиняти роботу та йти в укриття чи ні;

єдиним обовʼязком бізнесу є попередження про тривогу.

"Всі фракції та групи виступали і заявляли про нереалістичність ані вимог, ані термінів в рішенні Уряду. Зараз, після голосування Парламенту, Уряд зобовʼязаний терміново переглянути своє рішення", – наголосив Железняк.

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