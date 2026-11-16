В Україні хочуть змінити правила бронювання від мобілізації: що готують для ОПК і енергетики

В Україні підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики планують надати додатковий час для адаптації до нових правил бронювання військовозобов'язаних. Вони можуть отримати ще 31 день задля зменшення квоти бронювання зі 100% до 95%.

Відео дня

Про це йдеться у роз’ясненні нових правил від Міністерства економіки та довкілля. Там також пояснили, хто з працівників не повинен втратити бронь.

Що відомо про перехідний період

Перехід на нові вимоги на нові ліміти має відбутися без загрози для безперервності виробничих процесів. Зокрема зміни не повинні зачепити ключових фахівців, які безпосередньо виконують оборонні контракти або забезпечують аварійно-відновлювальні роботи в енергетиці.

Для компаній, у яких термін дії статусу критично важливого підприємства завершується у листопаді чи грудні 2026 року, передбачено автоматичне продовження цього статусу до 1 лютого 2027 року. Це дозволить бізнесу уникнути пауз у роботі під час перегляду галузевих критеріїв.

Що передувало

Базовий ліміт у 95% було запроваджено урядовою постановою №1328 від 23 жовтня 2026 року, яка також передбачає створення спеціального Координаційного центру з організації бронювання. Водночас документ залишає можливість забронювати понад 95% персоналу за окремим рішенням Міноборони чи Міненерго на основі рекомендацій цього центру.

РЕКЛАМА

Привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нової норми підприємства мали ще до 10 листопада. Якщо компанія перевищуватиме встановлений ліміт довше ніж десять робочих днів, це може стати законною підставою для повного скасування її статусу критично важливого підприємства.

Оновлення критеріїв

За оцінками міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, після перегляду державних вимог приблизно 10-15% українських компаній можуть втратити статус критично важливих. Більшість оновлених критеріїв уже передано на погодження до Мін'юсту, а решту доопрацюють найближчими тижнями.

Головні історії дня

Під час підтвердження або нового отримання статусу бізнесу доведеться не лише відповідати фінансовим показникам, а й довести, що його зупинка завдасть шкоди обороноздатності, інфраструктурі чи життєзабезпеченню населення. Окрім того, підприємство обов'язково має працювати в одній із 13 визначених пріоритетних сфер, серед яких:

ОПК;

енергетика;

транспорт;

ІТ;

медицина;

агросектор.

Компанії, які втратять статус за старими підставами, зможуть подати документи повторно за наявності інших актуальних критеріїв.