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В Україні хочуть переписати правила працевлаштування: для кого готують зміни

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,2 т.
Ілюстрація - зварювальник на роботі
Мінвет хоче змінити умови працевлаштування ветеранів в Україні. Джерело: Pexels/Collab Media

В Україні хочуть почати стимулювати роботодавців офіційно працевлаштовувати ветеранів і переглянути застарілі вимоги до робочих місць та охорони праці. Водночас податкові пільги або скасування ввізного мита для бізнесу наразі неможливі.

Про це заявив медіа міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. За його словами понад пів мільйона ветеранів не працюють або працюють "в тіні".

Адаптація застарілих норм охорони праці

За словами Віталія Кіма, чинні державні стандарти та вимоги з охорони праці створюють штучні бар'єри для найму ветеранів на окремі посади. "Ми маємо це спростити. Ми маємо це адаптувати під сучасні умови для того, щоб бізнес міг взяти на роботу", – сказав Кім.

Для прикладу міністр навів професію екскаваторника. Ветерани володіють належними навичками для роботи з важкою технікою, проте регуляторні вимоги нерідко унеможливлюють їхнє офіційне оформлення. Уряд планує спростити та адаптувати ці норми під сучасні реалії, щоб розширити можливості для бізнесу.

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Детінізація ринку праці та фінансова мотивація

За даними Міністерства у справах ветеранів, наразі в Україні близько 330 тисяч ветеранів офіційно не працевлаштовані. При цьому орієнтовно 220 тисяч із них фактично працюють у "тіні" та не сплачують податки.

"Що стосується стимулів економічних і компенсацій для бізнесу, обов’язково це треба робити для того, щоб стимулювати економічну активність бізнесу і ветеранів в тому числі", – сказав міністр.

Запровадження економічних стимулів має зробити офіційне працевлаштування та ведення бізнесу (зокрема у статусі ФОП) вигідним для обох сторін. Легалізація зайнятості забезпечить додаткові надходження до державного бюджету, які спрямовуватимуть на соціальні програми для ветеранів – зокрема на житлове забезпечення та виплату одноразової грошової допомоги.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з листопада 2026 року в Україні переглядають правила бронювання військовозобов'язаних: стандартна квота залишається на рівні 50%, для підприємств ОПК та енергетики передбачено ліміт до 95%, а для окремих підприємств ЖКГ – до 75%. Забронювати більше працівників можна буде за погодженням через Координаційний центр, однак керівникам підприємств із двома або більше підтвердженими порушеннями правил військового обліку протягом року чи адміністративною відповідальністю за такі порушення можуть відмовити в розгляді заявки на збільшення квоти.

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