В Україні пропонують запровадити обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб – підприємців (ФОПів) і компаній на спрощеній системі оподаткування, якщо їхній річний оборот перевищить 85 тис. євро. Нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2028 року, однак документ поки проходить погодження і ще може змінитися.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За його словами, відповідні документи, датовані 21 листопада 2026 року, до парламентського комітету передав Мінфін.

Кого з ФОПів зобов'яжуть платити ПДВ

Згідно з пропозицією Мінфіну, з 1 січня 2028 року підприємці та компанії, які працюють на єдиному податку, повинні будуть зареєструватися платниками ПДВ, якщо їхній оборот перевищить встановлений поріг.

Його пропонують визначити на рівні 85 тис. євро (приблизно 4,21 млн грн за актуальним курсом). Порогову суму в гривні щороку розраховуватимуть за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня.

При цьому зміни стосуватимуться не лише спрощенців. Для інших категорій платників податків поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ також хочуть підвищити – з нинішнього 1 млн грн до 85 тис. євро.

Виняток передбачений лише для електронних резидентів.

Скільки податків доведеться платити ФОПам

Для підприємців третьої групи єдиного податку передбачені два варіанти оподаткування залежно від річного обороту:

якщо дохід не перевищує 85 тис. євро – залишається чинна ставка 5% від доходу ;

; якщо підприємець перевищує цей поріг – він сплачуватиме 3% єдиного податку та 20% ПДВ.

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Таким чином, для частини підприємців податкове навантаження може зрости. Особливо це стосується тих, хто продає товари або надає послуги безпосередньо населенню: перекласти повну суму ПДВ на покупців може бути складно, тому частину додаткових витрат бізнес ризикує покривати власним коштом, зменшуючи прибуток.

Як податкова переводитиме ФОПів на ПДВ

За пропозицією Мінфіну, підприємцям не доведеться самостійно подавати заяви для реєстрації платниками ПДВ. Податкова служба має зробити це автоматично з 1 січня 2028 року, використовуючи звітність за 2026-2027 роки.

Головні історії дня

Якщо за результатами 2027 року виявиться, що оборот підприємця не перевищив встановленого порога, реєстрацію платником ПДВ автоматично скасують. Для адаптації бізнесу передбачили перехідний період:

у першому кварталі 2028 року підприємці не повинні будуть нараховувати ПДВ, складати податкові накладні та подавати відповідну звітність;

перший звітний період – другий квартал 2028 року;

за перші п'ять порушень протягом 2028 року пропонують встановити символічний штраф у розмірі 1 грн.

Які ризики нові правила створять для малого бізнесу

Підприємцям, які працюють із кінцевими споживачами, буде складно повністю перенести додаткові 20% на покупців. У такому разі податок фактично зменшуватиме прибутковість бізнесу.

Обмеження щодо врахування вхідного ПДВ – тобто податку, сплаченого під час закупівлі товарів і послуг. За словами депутата, у першому кварталі 2028 року його можна буде врахувати лише в межах суми, що дорівнює 20% від чверті доходу за 2027 рік .

. У перехідних положеннях документа не передбачено чіткого механізму для залишків товарів, які підприємці придбали до запровадження нових правил без ПДВ. Тому під час їхнього продажу після переходу на нову систему підприємцям доведеться нараховувати ПДВ.

Реєстрація платником ПДВ означатиме додаткову звітність, ведення реєстру податкових накладних і ризик блокування таких накладних . Через це багатьом ФОПам може знадобитися бухгалтерський супровід, що також збільшить витрати.

. Через це багатьом ФОПам може знадобитися бухгалтерський супровід, що також збільшить витрати. Бізнес може почати штучно розділяти діяльність між кількома підприємцями, щоб не перевищувати встановлений поріг обороту.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, ФОПи першої або другої групи можуть продовжувати накопичувати податковий борг навіть після переїзду за кордон і припинення діяльності, оскільки відсутність доходу не звільняє автоматично від фіксованих платежів. Якщо бізнес більше не потрібен, його можна закрити дистанційно через Дію, але вже нараховані податки, внески, штрафи та пеня після припинення реєстрації не зникають.