В Україні із самого ранку відключають світло: які графіки діють у регіонах
У понеділок, 9 листопада, в Україні знову впроваджено відключення електроенергії за графіками: обмеження діють з 00:00 до 23:59. У цей період застосовуватимуть графіки обмежень, які діють у низці регіонів, зокрема, у Києві, Вінницькій, Житомирській, Миколаївські, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях.
Загальні дані щодо знеструмлень озвучили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Відключення електроенергії 6 листопада: головне
- З 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень для 1,5-4 черг споживачів одночасно.
- Обмеження застосовано в більшості регіонів, зокрема, у Києві, Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині, Чернігівщині.
- Тривають відключення не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.
Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за регіонами
Київ
Станом на 10:00 у столиці стабілізаційні відключення електроенергії – тобто графіки по годинах. Оскільки загального списку за групами ДТЕК не публікує, дізнатися свій розклад можна тільки за конкретною адресою, вказавши її:
Сумська область
Діють погодинні графіки – світло відключають максимум на 4 годин за раз, а сумарно за добу електроенергії не буде до 10-16 годин.
Черкаська область
В області застосовані графіки погодинних відключень. Розклад було оновлено:
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1.1 – 00:00-01:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 15 годин);
-
1.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);
-
2.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);
-
2.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);
-
3.1 – 01:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 14 годин);
-
3.2 – 02:00-04:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00 (сумарно 13 годин);
-
4.1 – 00:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 15 годин);
-
4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);
-
5.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00 (сумарно 14 годин);
-
5.2 – 03:00-06:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин);
-
6.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 15 годин);
-
6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин);
Чернігівська область
В області діє графік погодинних відключень. В обленерго зазначають, графік коригуватиметься, якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься:
Вінницька область
Спочатку графіки погодинних відключень на Вінниччині мали діяти з 6 до 24 години, але згодом в "Укренерго" розпорядилися продовжити застосування черг ГПВ зі змінами. Тому оновлені графіки почали діяти з 07:00.
Втім, загальний розклад обленерго не публікує, тому знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
"У розділі графік погодинних відключень опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень. На сторінці скачайте файл, знайдіть там свою адресу і чергу по ній. Потім подивіться години ймовірного відключення світла у таблиці", – пояснили в обленерго.
Харківська область
У Харківській області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії:
- 1.1 – 01:00-04:30, 06:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 16 годин);
- 1.2 – 01:00-04:30, 06:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 16 годин);
- 2.1 – 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 17,5 години);
- 2.2 – 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 17,5 години);
- 3.1 – 01:00-06:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00 (сумарно 14 годин);
- 3.2 – 01:00-06:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00 (сумарно 14 годин);
- 4.1 – 04:30-06:00, 11:30-18:30 (сумарно 8,5 години);
- 4.2 – 04:30-08:00, 11:30-18:30 (сумарно 10 годин);
- 5.1 – 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 15 годин);
- 5.2 – 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 15 годин);
- 6.1 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 13,5 години);
- 6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 13,5 години).
Полтавська область
В області діють погодинні відключення. Очікується, що графіки протягом дня будуть жорсткими:
- з 00:00 по 00:30 – 3 черги;
- з 00:30 по 06:00 – 2 черги;
- з 06:00 по 08:00 – 3,5 черги;
- з 08:00 по 22:00 – 4 черги;
- з 22:00 по 23:59 – 3 черги.
Загалом розклад відключень такий:
Житомирська область
У регіоні діє режим погодинних відключень електроенергії. Обмеження будуть розподілені так:
- з 00:00 до 06:00 – для 3 черг;
- з 06:00 до 08:00 – для 3,5 черг;
- з 08:00 до 22:00 години – для 4 черг;
- з 22:00 до 24:00 години – для 3 черги.
Миколаївська область
Погодинні відключення електроенергії діють з 5:30. Орієнтовний розклад такий:
-
1.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (сумарно 7 годин);
-
1.2 – 05:30-07:00, 17:30-21:00 (сумарно 5 годин);
-
2.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (сумарно 7 годин);
-
2.2 – 07:00-10:30, 21:00-00:00 (сумарно 6,5 години);
-
3.1 – 10:30-14:00, 21:00-22:30 (сумарно 5 годин);
-
3.2 – 07:00-10:30, 17:30-21:00 (сумарно 7 годин);
-
4.1 – 10:30-14:00, 21:00-00:00 (сумарно 6,5 години);
-
4.2 – 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (сумарно 8,5 години);
-
5.1 – 10:30-14:00, 21:00-00:00 (сумарно 6,5 години);
-
5.2 – 05:30-07:00, 14:00-17:30 (сумарно 5 годин);
-
6.1 – 05:30-07:00, 17:30-21:00 (сумарно 5 годин);
-
6.2 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години).
Запорізька область
В регіоні теж діють погодинні відключення – світла не буде протягом 9-10 годин за добу. Графік такий:
-
1.1 – 06:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 9 годин);
-
1.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
-
2.1 – 06:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
-
2.2 – 06:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
-
3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
-
3.2 – 06:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 9 годин);
-
4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
-
4.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
-
5.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
-
5.2 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 9 годин);
-
6.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 9 годин);
-
6.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
Де дивитися чергу відключення світла та графік знеструмлень за адресою
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
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