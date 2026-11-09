В Україні із самого ранку відключають світло: які графіки діють у регіонах

У понеділок, 9 листопада, в Україні знову впроваджено відключення електроенергії за графіками: обмеження діють з 00:00 до 23:59. У цей період застосовуватимуть графіки обмежень, які діють у низці регіонів, зокрема, у Києві, Вінницькій, Житомирській, Миколаївські, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях.

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Загальні дані щодо знеструмлень озвучили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення електроенергії 6 листопада: головне

З 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень для 1,5-4 черг споживачів одночасно .

для . Обмеження застосовано в більшості регіонів, зокрема, у Києві, Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині, Чернігівщині.

Тривають відключення не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за регіонами

Київ

Станом на 10:00 у столиці стабілізаційні відключення електроенергії – тобто графіки по годинах. Оскільки загального списку за групами ДТЕК не публікує, дізнатися свій розклад можна тільки за конкретною адресою, вказавши її:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий"..

Сумська область

Діють погодинні графіки – світло відключають максимум на 4 годин за раз, а сумарно за добу електроенергії не буде до 10-16 годин.

Черкаська область

В області застосовані графіки погодинних відключень. Розклад було оновлено:

1.1 – 00:00-01:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 15 годин);

1.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);

2.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

2.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);

3.1 – 01:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 14 годин);

3.2 – 02:00-04:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00 (сумарно 13 годин);

4.1 – 00:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 15 годин);

4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);

5.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00 (сумарно 14 годин);

5.2 – 03:00-06:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин);

6.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 15 годин);

6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин);

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Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. В обленерго зазначають, графік коригуватиметься, якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься:

Вінницька область

Спочатку графіки погодинних відключень на Вінниччині мали діяти з 6 до 24 години, але згодом в "Укренерго" розпорядилися продовжити застосування черг ГПВ зі змінами. Тому оновлені графіки почали діяти з 07:00.

Головні історії дня

Втім, загальний розклад обленерго не публікує, тому знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

"У розділі графік погодинних відключень опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень. На сторінці скачайте файл, знайдіть там свою адресу і чергу по ній. Потім подивіться години ймовірного відключення світла у таблиці", – пояснили в обленерго.

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Харківська область

У Харківській області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії:

1.1 – 01:00-04:30, 06:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 16 годин);

1.2 – 01:00-04:30, 06:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 16 годин);

2.1 – 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 17,5 години);

2.2 – 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 17,5 години);

3.1 – 01:00-06:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00 (сумарно 14 годин);

3.2 – 01:00-06:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00 (сумарно 14 годин);

4.1 – 04:30-06:00, 11:30-18:30 (сумарно 8,5 години);

4.2 – 04:30-08:00, 11:30-18:30 (сумарно 10 годин);

5.1 – 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 15 годин);

5.2 – 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 15 годин);

6.1 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 13,5 години);

6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 13,5 години).

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Полтавська область

В області діють погодинні відключення. Очікується, що графіки протягом дня будуть жорсткими:

з 00:00 по 00:30 – 3 черги;

з 00:30 по 06:00 – 2 черги;

з 06:00 по 08:00 – 3,5 черги;

з 08:00 по 22:00 – 4 черги;

з 22:00 по 23:59 – 3 черги.

Загалом розклад відключень такий:

Житомирська область

У регіоні діє режим погодинних відключень електроенергії. Обмеження будуть розподілені так:

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з 00:00 до 06:00 – для 3 черг;

з 06:00 до 08:00 – для 3,5 черг;

з 08:00 до 22:00 години – для 4 черг;

з 22:00 до 24:00 години – для 3 черги.

Миколаївська область

Погодинні відключення електроенергії діють з 5:30. Орієнтовний розклад такий:

1.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (сумарно 7 годин);

1.2 – 05:30-07:00, 17:30-21:00 (сумарно 5 годин);

2.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (сумарно 7 годин);

2.2 – 07:00-10:30, 21:00-00:00 (сумарно 6,5 години);

3.1 – 10:30-14:00, 21:00-22:30 (сумарно 5 годин);

3.2 – 07:00-10:30, 17:30-21:00 (сумарно 7 годин);

4.1 – 10:30-14:00, 21:00-00:00 (сумарно 6,5 години);

4.2 – 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (сумарно 8,5 години);

5.1 – 10:30-14:00, 21:00-00:00 (сумарно 6,5 години);

5.2 – 05:30-07:00, 14:00-17:30 (сумарно 5 годин);

6.1 – 05:30-07:00, 17:30-21:00 (сумарно 5 годин);

6.2 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години).

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Запорізька область

В регіоні теж діють погодинні відключення – світла не буде протягом 9-10 годин за добу. Графік такий:

1.1 – 06:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 9 годин);

1.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

2.1 – 06:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

2.2 – 06:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

3.2 – 06:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 9 годин);

4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

4.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

5.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

5.2 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 9 годин);

6.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 9 годин);

6.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

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Де дивитися чергу відключення світла та графік знеструмлень за адресою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як вже повідомляв OBOZ.UA, одночасне підключення потужних зарядних пристроїв та інверторів після відновлення електропостачання може спричинити пожежу у щитовій багатоквартирних будинків. Але головною причиною аварій залишається застаріле обладнання та нехтування базовими правилами безпеки.