За останній рік в Україні різко зросла кількість пропозиціями щодо роботи із можливістю бронюванням від мобілізації. Найактивніше шукають водіїв, вантажників та будівельників, а зарплата таких спеціалістів може сягати 65 тисяч гривень на місяць.

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Про це йдеться у дослідженні ринку праці від "OLX Робота". У ньому аналітики порівняли кількість оголошень із бронюванням та оплату праці у жовтні 2026-го і 2025 року.

Кому пропонують найбільше вакансій із бронюванням

Лідером за кількістю оголошень у жовтні 2026 року стали водії – роботодавці розмістили 1114 вакансій із медіанною зарплатою 55 000 грн. На другому місці – вантажники: 802 оголошення та 33 861 грн медіанної зарплати. Третю позицію посіли будівельники – 285 вакансій із пропозицією 65 000 грн.

Також роботу з можливістю бронювання пропонували:

продавцям – 250 вакансій, медіанна зарплата 27 500 грн;

– 250 вакансій, медіанна зарплата 27 500 грн; комплектувальникам – 243 вакансії, 38 850 грн;

– 243 вакансії, 38 850 грн; різноробочим – 202 вакансії, 42 500 грн;

– 202 вакансії, 42 500 грн; автослюсарям – 165 вакансій, 50 000 грн;

– 165 вакансій, 50 000 грн; охоронцям – 122 вакансії, 26 500 грн;

– 122 вакансії, 26 500 грн; зварювальникам – 115 вакансій, 45 000 грн;

– 115 вакансій, 45 000 грн; касирам – 113 вакансій, 21 445 грн;

– 113 вакансій, 21 445 грн; комірникам – 102 вакансії, 36 000 грн.

Медіанна зарплата відображає рівень доходів у середині розподілу зарплат – тобто половина працівників отримує зарплату, меншу за медіанну, а інша половина – більшу. На відміну від середньої зарплати, яка обчислюється як сума всіх зарплат, поділена на кількість працівників, медіанна зарплата є більш стійким показником, оскільки менше залежить від дуже високих чи низьких зарплат.

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Як змінилися зарплати та кількість вакансій за рік

Трійка лідерів залишилася незмінною порівняно з жовтнем 2025 року. Однак кількість оголошень зросла в усіх трьох категоріях:

водії – з 848 до 1114 (+31,4%), медіанна зарплата зросла з 50 500 до 55 000 грн (+9%);

– з 848 до 1114 (+31,4%), медіанна зарплата зросла з 50 500 до 55 000 грн (+9%); вантажники – з 480 до 802 (+67,1%), зарплата – з 27 500 до 33 861 грн (+23,1%);

– з 480 до 802 (+67,1%), зарплата – з 27 500 до 33 861 грн (+23,1%); будівельники – з 224 до 285 (+27,2%), зарплата – з 55 000 до 65 000 грн (+18,2%).

Серед інших спеціальностей зросла кількість вакансій для автослюсарів – зі 124 до 165 (+33,1%). Їхня медіанна зарплата підвищилася з 45 000 до 50 000 грн (+11,1%).

Головні історії дня

Для різноробочих кількість оголошень майже не змінилася: 199 торік проти 202 цьогоріч (+1,5%). Водночас медіанна зарплата зросла з 35 250 до 42 500 грн (+20,6%).

Серед продавців кількість вакансій збільшилася зі 105 до 250 (+138,1%), а медіанна зарплата – з 24 000 до 27 500 грн (+14,6%).

Отже, найбільше вакансій із бронюванням пропонують у транспорті, логістиці та будівництві. Водночас серед наведених спеціальностей найвищі медіанні зарплати у жовтні 2026 року були в будівельників (65 000 грн) і водіїв (55 000 грн).

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності, штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників.