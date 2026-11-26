В Україні готові платити до 65 тис. грн за роботу з бронюванням: яких працівників шукають
За останній рік в Україні різко зросла кількість пропозиціями щодо роботи із можливістю бронюванням від мобілізації. Найактивніше шукають водіїв, вантажників та будівельників, а зарплата таких спеціалістів може сягати 65 тисяч гривень на місяць.
Про це йдеться у дослідженні ринку праці від "OLX Робота". У ньому аналітики порівняли кількість оголошень із бронюванням та оплату праці у жовтні 2026-го і 2025 року.
Кому пропонують найбільше вакансій із бронюванням
Лідером за кількістю оголошень у жовтні 2026 року стали водії – роботодавці розмістили 1114 вакансій із медіанною зарплатою 55 000 грн. На другому місці – вантажники: 802 оголошення та 33 861 грн медіанної зарплати. Третю позицію посіли будівельники – 285 вакансій із пропозицією 65 000 грн.
Також роботу з можливістю бронювання пропонували:
- продавцям – 250 вакансій, медіанна зарплата 27 500 грн;
- комплектувальникам – 243 вакансії, 38 850 грн;
- різноробочим – 202 вакансії, 42 500 грн;
- автослюсарям – 165 вакансій, 50 000 грн;
- охоронцям – 122 вакансії, 26 500 грн;
- зварювальникам – 115 вакансій, 45 000 грн;
- касирам – 113 вакансій, 21 445 грн;
- комірникам – 102 вакансії, 36 000 грн.
Як змінилися зарплати та кількість вакансій за рік
Трійка лідерів залишилася незмінною порівняно з жовтнем 2025 року. Однак кількість оголошень зросла в усіх трьох категоріях:
- водії – з 848 до 1114 (+31,4%), медіанна зарплата зросла з 50 500 до 55 000 грн (+9%);
- вантажники – з 480 до 802 (+67,1%), зарплата – з 27 500 до 33 861 грн (+23,1%);
- будівельники – з 224 до 285 (+27,2%), зарплата – з 55 000 до 65 000 грн (+18,2%).
Серед інших спеціальностей зросла кількість вакансій для автослюсарів – зі 124 до 165 (+33,1%). Їхня медіанна зарплата підвищилася з 45 000 до 50 000 грн (+11,1%).
Для різноробочих кількість оголошень майже не змінилася: 199 торік проти 202 цьогоріч (+1,5%). Водночас медіанна зарплата зросла з 35 250 до 42 500 грн (+20,6%).
Серед продавців кількість вакансій збільшилася зі 105 до 250 (+138,1%), а медіанна зарплата – з 24 000 до 27 500 грн (+14,6%).
Отже, найбільше вакансій із бронюванням пропонують у транспорті, логістиці та будівництві. Водночас серед наведених спеціальностей найвищі медіанні зарплати у жовтні 2026 року були в будівельників (65 000 грн) і водіїв (55 000 грн).
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності, штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників.