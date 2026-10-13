В одному будинку світло є, а в іншому немає: як працюють графіки відключень у 2026 році

В Україні світло можуть відключати навіть за теплої погоди через наслідки російських атак на електростанції та електромережі, а аварійні обмеження застосовують без попередження за командою "Укренерго", тому звичайні погодинні графіки в цей час не діють. Точний час повернення електроенергії залежить від стану енергосистеми та складності ремонтів, а після відновлення постачання українцям рекомендують вмикати потужні електроприлади поступово, щоб уникнути перевантаження мереж і нових аварій.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазвичай восени споживання електроенергії нижче, ніж узимку, коли українці активно використовують електричне опалення та обігрівачі. Однак навіть за сприятливих погодних умов енергосистема може працювати з обмеженнями.

У Міненерго пояснили, що головна причина нинішніх відключень полягає не лише в обсягах споживання, а й у пошкодженні об'єктів енергетичної інфраструктури. Росія вже п'ятий рік поспіль цілеспрямовано атакує українську енергосистему.

Під ударами опиняються електростанції, які виробляють електроенергію, магістральні мережі "Укренерго", що забезпечують її передачу між регіонами, а також розподільчі мережі обленерго, через які електрика надходить безпосередньо до споживачів. Із вересня 2026 року російські війська посилили атаки на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією Міненерго, противник намагається одночасно вражати різні типи об'єктів, щоб порушити як виробництво електроенергії, так і її передачу до населення та підприємств. У результаті виникають ситуації, коли електроенергія в енергосистемі є, проте доставити її до певного регіону в необхідному обсязі неможливо через пошкодження мереж.

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Саме тому відключення можуть застосовувати навіть тоді, коли на вулиці тепло, а загальне споживання електроенергії не досягає зимових максимумів. Наприклад, якщо електростанція продовжує виробляти електрику, але високовольтна підстанція, через яку її передають до іншої області, пошкоджена, можливості електропостачання відповідного регіону можуть бути обмежені.

Чому світло вимикають не за графіком і без попередження

Одна з найпоширеніших ситуацій, з якою стикаються українці, – відсутність електроенергії в години, коли за оприлюдненим графіком вона повинна бути. У Міненерго пояснили, що насамперед необхідно перевірити, чи не запроваджені в регіоні аварійні відключення.

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Річ у тім, що погодинні графіки та аварійні обмеження мають різне призначення. Погодинні графіки передбачають завчасно визначені періоди обмеження електропостачання для різних груп споживачів. Натомість аварійні відключення застосовують терміново, коли необхідно запобігти перевантаженню обладнання або подальшому розвитку аварії.

Під час аварійних відключень звичайні погодинні графіки не діють. Тому світло можуть вимкнути навіть у той період, коли за планом електропостачання мало бути безперервним. Якщо аварійних відключень у регіоні немає, але світло не з'явилося в зазначений у графіку час, це не обов'язково свідчить про нову аварію.

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За поясненням Міненерго, енергетикам необхідний певний час для перемикання між групами споживачів. Зазвичай цей процес займає від 10 до 30 хвилин. Тобто якщо графік передбачає відновлення електропостачання о 16:00, фактично світло може з'явитися дещо пізніше через технічні перемикання.

Якщо ж після цього електроенергії досі немає, причиною може бути локальне пошкодження мережі. У такому випадку варто звернутися до свого обленерго для уточнення ситуації.

Хто вирішує, коли запроваджувати аварійні відключення

Рішення про застосування аварійних відключень ухвалюють диспетчери "Укренерго", які контролюють роботу об'єднаної енергосистеми України. У Міністерстві енергетики наголошують, що аварійні відключення – це не довільне обмеження електропостачання, а спеціальний захід, необхідний для запобігання серйознішим технологічним аваріям.

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Якщо через російські обстріли пошкоджуються електростанції, обсяги доступної генерації можуть скорочуватися. Якщо ж удари припадають на високовольтні підстанції або лінії електропередачі, виникають обмеження в можливостях передавати електроенергію між регіонами.

Окрему проблему становлять пошкодження розподільчих мереж обленерго. У таких випадках без електропостачання можуть залишатися окремі райони, населені пункти або групи будинків.

Усі ці обставини здатні спричинити небезпечні режими роботи енергосистеми, зокрема перевантаження обладнання. Щоб запобігти подальшим аваріям, диспетчери "Укренерго" можуть ухвалити рішення про термінове обмеження споживання.

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Після отримання відповідної команди обленерго повинні виконати її негайно. Саме тому попередити споживачів про такі відключення заздалегідь не завжди можливо. У Міненерго підкреслюють, що аварійні обмеження мають тимчасовий характер. Щойно роботу енергосистеми вдається стабілізувати, їх скасовують.

Чому в сусідньому будинку є світло, а у вашому немає

Ще одне поширене запитання стосується ситуацій, коли в одному будинку електроенергія є, а в сусідньому її немає. У Міністерстві енергетики пояснили, що причина може полягати в належності будинків до різних груп відключень.

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Навіть будівлі, розташовані поруч, не обов'язково підключені до однакових ділянок електромережі. Відповідно, вони можуть належати до різних черг або груп, для яких передбачені відмінні періоди обмеження електропостачання. Тому ситуація, коли в сусідньому будинку горить світло, а в іншому немає, не обов'язково означає порушення графіка.

Щоб перевірити причину, необхідно знайти свою адресу на офіційному сайті або в застосунку відповідного обленерго та уточнити групу відключень. Водноча,с під час аварійних обмежень звичайні погодинні графіки тимчасово втрачають чинність. Через це фактичний час відключення може не відповідати оприлюдненому раніше розкладу.

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Після повернення світла не можна вмикати всі електроприлади

У Міненерго також звернули увагу на поведінку споживачів після відновлення електропостачання. Після тривалого відключення багато українців намагаються одночасно зарядити пристрої, нагріти воду, випрати речі або обігріти приміщення.

Однак, одночасне ввімкнення великої кількості потужних електроприладів може створювати додаткове навантаження на мережу. Найбільше електроенергії зазвичай споживають бойлери, електрочайники, електрообігрівачі, пральні машини та інше потужне обладнання.

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Коли після відновлення електропостачання велика кількість домогосподарств одночасно вмикає такі прилади, споживання різко зростає. Зазначається, що це може призвести до перевантаження обладнання, особливо якщо електромережа вже працює в складних умовах після пошкоджень або ремонтів.

У результаті існує ризик нових аварій і повторного знеструмлення споживачів. Саме тому в Міненерго рекомендують після повернення світла вмикати потужні електроприлади поступово.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія останніми тижнями зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною.