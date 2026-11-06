В "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в Єгипті

У державному "Нафтогазі" голова може заробляти кілька мільйонів гривень на місяць. Тоді як керівники структурних підрозділів цілком можуть розраховувати на оклад в мільйон гривень. Однак цього працівникам НАКУ замало. Навіть після звільнення деякі топменеджери продовжують претендувати на величезні виплати – через суди вони вимагають від компанії десятки мільйонів гривень.

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Про те, скільки заробляють представники найбільшої державної нафтогазової компанії, і кому пощастило найбільше, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Найбільша зарплата – близько 2 млн грн на місяць

Судячи з зарплати колишнього голови "Нафтогаз України" (і діючого прем'єра) Сергія Корецького, голова компанії може заробляти близько 2 млн грн на місяць. Так, Корецький очолив НАК "Нафтогаз України" 14 травня 2025 року. За наступні сім із половиною місяців він отримав від компанії 14 млн 446 тис. грн зарплати. Тобто в середньому близько 1,9 млн грн щомісяця до оподаткування.

У липні 2026-го Корецький залишив "Нафтогаз", оскільки його призначили прем'єр-міністром України. Виконувати обов'язки голови правління компанії почав Сергій Федоренко. Умови його контракту не розголошують, проте цілком ймовірно, що розмір його зарплати – близький до суми, яку отримував Корецький.

Проте мільйонні зарплати у НАК отримував не лише її керівник. Наприклад, у червні 2026 року в "Нафтогазі" повідомили про кадрові зміни у фінансовому керівництві. Тарас Пасажко перестав виконувати обов'язки фінансового директора. Цю посаду зайняв Павло Лівертовський, а Пасажко, за повідомленням компанії, продовжив працювати заступником фінансового директора.

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Згідно з декларацією Пасажка, за період із 1 січня до 24 червня 2026 року він отримав від "Нафтогазу" 5 млн 675 тис. грн зарплати. Це в середньому майже 1 млн грн на місяць.

Ще більше заробив директор з питань етики та комплаєнсу Віктор Курцев. Він працював у компанії з 2 грудня 2025 року і відповідав, зокрема, за виконання антикорупційної програми. 25 травня 2026-го Курцев звільнився за угодою сторін. У декларації при звільненні він зазначив 6 млн 399 тис. грн зарплати за неповні п'ять місяців 2026 року. Це близько 1,3 млн грн на місяць.

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Тобто навіть посадовець, який відповідав за дотримання етичних стандартів та антикорупційних процедур у державній компанії, мав дохід, що перевищував мільйон гривень щомісяця.

Водночас декларації відображають загальну суму зарплатних доходів. Без деталізації виплат не можна встановити, яка їх частина припадала на посадовий оклад, премії чи інші нарахування.

Звільнили з роботи – відсудила понад 21 млн грн

Високі зарплати в "Нафтогазі" також призводять до багатомільйонних судових спорів. Наприклад, колишня директорка з інформаційних технологій Марина Квашніна через суд домоглася рішень про стягнення з компанії понад 21,4 млн грн за вимушений прогул.

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Як свідчать матеріали справи №758/5263/24, станом на лютий 2022 року її середньомісячний заробіток становив приблизно 881 тис. грн. У квітні 2022-го "Нафтогаз" призупинив дію трудового договору з Квашніною та перестав виплачувати їй зарплату. Працівниця оскаржила це рішення.

Подільський районний суд Києва визнав відповідний наказ незаконним. За період із 14 квітня 2022 року до 27 жовтня 2023-го суд постановив стягнути на її користь понад 16,3 млн грн.

Однак на цьому справа не завершилася. Квашніна домоглася ще одного рішення – про стягнення 5 млн 95 тис. грн за наступний період вимушеного прогулу, із жовтня 2023-го до квітня 2024 року.

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Загалом сума присуджених виплат перевищила 21,4 млн грн. Водночас самі судові рішення не підтверджують, що вся сума вже фактично виплачена.

Ще один приклад – колишній директор Департаменту бюджетних розрахунків та податкового планування Юрій Колбушкін. З серпня 2020 року його посадовий оклад становив 1 млн 11 тис. грн на місяць. Тобто мільйонні зарплати у компанії існували ще задовго до призначення Корецького.

У грудні 2022 року Колбушкін вийшов на пенсію. Однак після завершення роботи в компанії вирішив судитися з колишнім роботодавцем. Він вимагав виплатити йому близько 5 млн грн допомоги при виході на пенсію. Крім того, претендував на 7 млн 958 тис. грн середнього заробітку за затримку остаточного розрахунку.

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Загалом його вимоги сягнули майже 13 млн грн. Ідеться саме про суму позовних вимог, а не про підтверджену судом виплату.

Працівник у Єгипті вимагав понад 6 млн грн

Високі доходи отримували й співробітники закордонних філій "Нафтогазу". Наприклад, Степан Прокопів працював у єгипетській філії компанії з квітня 2021-го до грудня 2022 року. Після звільнення він звернувся до суду через утримання частини зарплати на допомогу Україні.

У березні 2022-го працівник підписав заяву про добровільне перерахування 30% заробітку на підтримку ЗСУ або гуманітарні потреби.

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Згодом Прокопів заявив, що документ підписав під тиском керівника філії Федора Баюка. За його словами, йому погрожували непродовженням трудового контракту.

Однак найбільша частина його позовних вимог стосувалася не самих пожертв, а компенсації за затримку виплат.

Він вимагав повернути 5395 доларів зарплати, а також стягнути ще 145,5 тис. доларів середнього заробітку за затримку розрахунку. Загалом – близько 6,2 млн грн за курсом на момент подання позову. Окремо він просив 200 тис. грн моральної компенсації.

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У матеріалах справи №344/16999/24 зазначено, що у березні–червні 2022 року з його зарплати щомісяця утримували по 1125 доларів. Це 30% від 3750 доларів. У липні утримання зросло до 1431 долара.

Суди встановили, що кошти перерахували благодійному фонду "Повернись живим", а доказів примусу до підписання заяви працівник не надав.

Івано-Франківський міський суд відмовив у позові, апеляція підтримала це рішення. У лютому 2026 року Верховний Суд остаточно залишив попередні рішення без змін.

Ця історія показує ще одну особливість оплати праці в "Нафтогазі": навіть порівняно невелика частина зарплати співробітника може перетворитися на багатомільйонний судовий спір.

І хоча високі зарплати самі по собі не свідчать про порушення закону, їхній розмір у державній компанії порушує питання про прозорість винагород, обґрунтованість премій та відповідність виплат результатам роботи. Особливо під час війни, коли енергетичний сектор потребує значних коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури.