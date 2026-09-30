Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоРосійські дрони стали небезпечнішими: Ігнат розповів, як ворог модернізує БпЛАРосійські дрони стали небезпечнішими: Ігнат розповів, як ворог модернізує БпЛА

McDonald's звернувся до клієнтів в Україні: про які в меню попередили

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 206
Ілюстрація - ресторан МакДональдс
McDonald's в Україні переходить на скорочене меню
Джерело: Pixabay/KelvinStuttard

Обстріл складів з продукцією компанії McDonald's позначився на роботі мережі закладів швидкого харчування в Україні. Через дефіцит інгредієнтів ресторани тимчасово працюватимуть за скороченим меню.

Про це повідомили в Instagram компанії 30 вересня. "Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах "МакДональдз" в Україні", – йдеться в повідомленні.

Доступність певних позицій клієнтам мережі радять у мобільному застосунку McDonald's, а також в застосунках сервісів, що доставляють страви з цих ресторанів або ж безпосередньо в самих закладах.

Нове меню в McDonald's

Нове меню в McDonald's

Джерело: instagram.com/mcdonaldsukraine

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 546
Міністерство спорту після заяви прем'єра про тотальну економію замовило "айпади" по тисячі доларів за штуку
icon 546
Міністерство спорту після заяви прем'єра про тотальну економію замовило "айпади" по тисячі доларів за штуку
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 400
Українцям в Польщі почнуть нараховувати зарплати по-новому: про які зміни треба знати
icon 400
Українцям в Польщі почнуть нараховувати зарплати по-новому: про які зміни треба знати
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 175
Затримки сягнули майже 12 годин: які потяги масово запізнюються в Україні. Перелік
icon 175
Затримки сягнули майже 12 годин: які потяги масово запізнюються в Україні. Перелік

Які бургери доступні

Користувачі соціальних мереж, зокрема у Threads, вже звернули увагу, що з продажу в McDonald's зникли багато популярних позицій –  як популярні бургери, так і рибні позиції та тости. Інформацію про відсутність низки страв також підтверджують дані у мобільному застосунку мережі.

Щонайменше в Черкасах та Києві можна замовити лише такі бургери:

  • МакКріспі Кремі Барбекю (175,00 грн).
  • МакКріспі Кремі Барбекю Делюкс (212,00 грн).
  • Біг Мак (152,00 грн).
  • МакЧікен (130,00 грн).
Доступні бургери в Києві

Доступні бургери в Києві

Джерело: threads.com/@ykshvx

Доступні бургери в Черкасах

Доступні бургери в Черкасах

Джерело: threads.com/@typical_cherkassy

Яких позицій наразі немає в наявності

OBOZ.UA перевірив, які бургери можна замовити на лівому березі Києва. Виявилося, що низка страв також недоступна, зокрема:

  • Дабл Роял Чізбургер;
  • Чізбургер з беконом;
  • Біг Тейсті Сингл;
  • Дабл Біг Тейсті;
  • Тейсті Джуніор;
  • Філе-о-Фіш;
  • Філе-о-Фіш Делюкс;
  • Тост із сиром.
Які позиції недоступні в McDonald's

Які позиції недоступні в McDonald's

Джерело: mcdonalds.com

Що передувало

25 вересня російські окупанти здійснили дронову атаку на Київську область, унаслідок якої було знищено складські приміщення логістичного партнера McDonald's. Про атаку на об'єкт з продуктами харчування також повідомив президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що ворог спрямовує "ударний дрон проти звичайних продуктів".

У компанії McDonald's підтвердили факт удару та зазначили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Наразі мережа продовжує оцінювати вплив втрати складських запасів на свої операційні процеси та працює над стабілізацією постачання інгредієнтів.

Українців попередили, що на тлі цих подій меню може відрізнятися залежно від конкретного ресторану. Зазначається, що це пов’язано із можливостями забезпечити їх стабільними поставками.

Актуальне меню конкретного ресторану можна перевірити у застосунку McDonald's або в сервісах партнерів із доставки. Також інформацію про доступні позиції можна отримати безпосередньо в ресторані.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні запровадили нову систему повітряних тривог, за якою жовтий рівень означає дронову загрозу, а червоний – ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, однак McDonald's поки не змінює правила роботи. Компанія заявила, що під час жовтого рівня ресторани наразі також не працюватимуть, адже мережа ще аналізує нову систему та можливість безпечно обслуговувати клієнтів.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
McDonald'sресторанипродукти
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись