В Києві за два місяця кількість вільних для оренди квартир зросла на 66%: а в Ужгороді ситуація кардинально протилежна

Українці напередодні зими переїжджають у більш безпечні регіони. Збільшення кількості оголошень про оренду квартир у Києві та скорочення в низці міст західних областей узгоджується з цими процесами. Проте лише за оголошеннями неможливо визначити, скільки людей переїхало та з яких причин.

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Про це повідомляє ЛУН. Напередодні в соцмережах почали поширювати інформацію про те, що кияни масово виїхали зі столиці. У якості підтвердження демонстрували динаміку кількості квартир на одному з порталів нерухомості. Однак експерти ЛУН з таким твердженням не погоджуються.и

"Зростання пропозиції в Києві відбувається плавно протягом останніх двох місяців і прискорилося у вересні. За останній тиждень кількість оголошень збільшилася на 5,4%. Тож говорити про раптовий масовий виїзд киян на підставі скриншотів мапи bird, що ширяться в мережі, некоректно", – пояснює Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Проте за останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. В Одесі їх стало більш ніж утричі більше. Водночас у Чернівцях оголошень поменшало майже на дві третини, а в Ужгороді та Івано-Франківську – приблизно на 60%.

За останній тиждень кількість оголошень про оренду в Києві зросла на 5,4%. Це продовження тенденції, яка сформувалася раніше. Найбільше зростання за досліджений період зафіксовано в Одесі – оголошень стало більш ніж утричі більше. У Запоріжжі їх побільшало на 79%, у Сумах – на 78%, у Херсоні – на 72%. У Дніпрі зростання становило 32%, у Харкові – 27%, у Вінниці – 23%, у Миколаєві – 18%.У Черкасах і Чернігові кількість оголошень зросла на 16%, у Хмельницькому – на 7%.Де вибір оголошень про оренду звузився.

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За даними ЛУН, найбільше скорочення за два місяці відбулося в Чернівцях – на 65%, тобто майже на дві третини. В Ужгороді оголошень поменшало на 61%, в Івано-Франківську – на 59%.У Луцьку кількість оголошень скоротилася на 35%, у Тернополі – на 34%, у Полтаві – на 24%, у Львові – на 22%. У Житомирі скорочення становило 18%, у Рівному – 11%, у Кропивницькому – 2%.

Із 25 вересня до 2 жовтня кількість оголошень про оренду продовжила скорочуватися в Ужгороді – на 19,4%, у Львові – на 10,5%, в Івано-Франківську – на 7,6%.Водночас у Києві оголошень побільшало на 5,4%, в Одесі – на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, майже 40% опитаних українців уже планують або розглядають переїзд узимку 2026-2027 років через можливі проблеми з комунальними послугами. Найчастіше українці готові орендувати приватний будинок або квартиру, а серед потенційних напрямків переїзду найбільше називали Івано-Франківську, Київську та Закарпатську області.