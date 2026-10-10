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У ДП "Ліси України" відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
icon 987
Зарплати в ДП
Зарплати в ДП. Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

Державне підприємство "Ліси України" не стало прямо відповідати на запит OBOZ.UA про щомісячну зарплату керівництва. Замість помісячних сум у ДП повідомили лише загальний розмір нарахувань виконувачу обов'язків генерального директора Ігорю Зубовичу – 3,6 млн грн. При цьому в підприємстві не уточнили, за який саме період нарахували ці кошти.

Про це йдеться у відповіді "Лісів України" на запит OBOZ.UA. На думку редакції така відповідь порушує норми закону "Про доступ до публічної інформації", тож ми направили скаргу омбудсмену з проханням допомогти в отриманні відповідь на запит. "Загальний розмір нарахованої Зубовичу І.О. заробітної плати за запитуваний вами період часу склав – 3 633 487 грн, з яких 98 866 грн у вигляді відпускних. Будь-які інші виплати, крім посадового окладу та відпускних, Зубовичу І.О. не виплачувалися", – повідомили в державному підприємстві.

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У ДП ''Ліси України'' відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

У ДП "Ліси України" відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

У ДП ''Ліси України'' відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

У ДП "Ліси України" відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

У ДП ''Ліси України'' відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

У ДП "Ліси України" відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

Однак із відповіді незрозуміло, за скільки місяців керівник отримав зазначену суму. Тому визначити його щомісячну зарплату на підставі наданої інформації неможливо. Крім того, в ДП не розкрили зарплати інших представників керівництва підприємства.

Зубович виконує обов'язки генерального директора "Лісів України" з 1 липня 2026 року. OBOZ.UA просив підприємство надати інформацію про зарплати керівництва в помісячному розрізі, однак замість цього отримав загальну суму нарахувань без чіткого зазначення періоду.

Тим часом доходи інших керівників підприємства обчислюються мільйонами гривень. Наприклад, виконавчий директор "Лісів України" Ігор Лицур за 2025 рік заробив 18,5 млн грн, із яких 8,6 млн грн становила премія. У середньому це близько 1,54 млн грн на місяць.

Колишній генеральний директор Юрій Болоховець задекларував 13,2 млн грн зарплати за перші шість місяців 2026 року. У середньому це 2,2 млн грн на місяць, хоча частина суми могла включати компенсацію за невикористану відпустку.

Директори департаментів у 2025 році отримували від 13,7 млн до майже 17 млн грн за рік. Кожен із них мав щонайменше 5 млн грн премій.

Як раніше писав OBOZ.UA, "Ліси України" – державне підприємство з одними з найбільших зарплат в країні. Завдяки корпоратизації в ДП підняли зарплати до мільйонів гривень на місяць для керівництва. А заступники директорів департаменту отримують сотні тисяч гривень щомісячно

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