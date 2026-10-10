У ДП ''Ліси України'' відмовились розкривати зарплату керівництва: під час війни їх збільшили до мільйонів на місяць

Державне підприємство "Ліси України" не стало прямо відповідати на запит OBOZ.UA про щомісячну зарплату керівництва. Замість помісячних сум у ДП повідомили лише загальний розмір нарахувань виконувачу обов'язків генерального директора Ігорю Зубовичу – 3,6 млн грн. При цьому в підприємстві не уточнили, за який саме період нарахували ці кошти.

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Про це йдеться у відповіді "Лісів України" на запит OBOZ.UA. На думку редакції така відповідь порушує норми закону "Про доступ до публічної інформації", тож ми направили скаргу омбудсмену з проханням допомогти в отриманні відповідь на запит. "Загальний розмір нарахованої Зубовичу І.О. заробітної плати за запитуваний вами період часу склав – 3 633 487 грн, з яких 98 866 грн у вигляді відпускних. Будь-які інші виплати, крім посадового окладу та відпускних, Зубовичу І.О. не виплачувалися", – повідомили в державному підприємстві.

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Однак із відповіді незрозуміло, за скільки місяців керівник отримав зазначену суму. Тому визначити його щомісячну зарплату на підставі наданої інформації неможливо. Крім того, в ДП не розкрили зарплати інших представників керівництва підприємства.

Зубович виконує обов'язки генерального директора "Лісів України" з 1 липня 2026 року. OBOZ.UA просив підприємство надати інформацію про зарплати керівництва в помісячному розрізі, однак замість цього отримав загальну суму нарахувань без чіткого зазначення періоду.

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Тим часом доходи інших керівників підприємства обчислюються мільйонами гривень. Наприклад, виконавчий директор "Лісів України" Ігор Лицур за 2025 рік заробив 18,5 млн грн, із яких 8,6 млн грн становила премія. У середньому це близько 1,54 млн грн на місяць.

Колишній генеральний директор Юрій Болоховець задекларував 13,2 млн грн зарплати за перші шість місяців 2026 року. У середньому це 2,2 млн грн на місяць, хоча частина суми могла включати компенсацію за невикористану відпустку.

Директори департаментів у 2025 році отримували від 13,7 млн до майже 17 млн грн за рік. Кожен із них мав щонайменше 5 млн грн премій.

Як раніше писав OBOZ.UA, "Ліси України" – державне підприємство з одними з найбільших зарплат в країні. Завдяки корпоратизації в ДП підняли зарплати до мільйонів гривень на місяць для керівництва. А заступники директорів департаменту отримують сотні тисяч гривень щомісячно