В Держгеонадра допомагають Злочевським? Як родина міністра часів Януковича може отримати родовище газу в Україні

Ситуація довкола Стинавського нафтогазового родовища на Львівщині демонструє чимало вразливостей у сфері державного управління надрами. Після того як держава остаточно анулювала спецдозвіл скандальної компанії "Бориславська нафтова компанія" (БНК), що перебувала під санкціями, на ланку видобутку почала претендувати державна "Укрнафта". Проте процес зіткнувся з бюрократичними та юридичними перешкодами. Головний ризик полягає в тому, що через особливості оформлення документів Держгеонадрами видобувні поклади можуть опосередковано опинитися під контролем структур, пов’язаних із родиною колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

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При тому саме в інтересах родини Злочевського відкритий аукціон, як просила державна "Укрнафта", так і не провели. Про те, як родина Злочевського намагається захопити родовище, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Хронологія подій та зупинка видобутку

Ще влітку 2026 року санкції торкнулися ТОВ "СП "Бориславська нафтова компанія" (БНК), яка безпосередньо розробляла Стинавське нафтогазове родовище. Реакція державних органів була швидкою: 18 серпня Держгеонадра зупинили дію спецдозволу № 1211, а вже 18 вересня наказом № 449 анулювали його остаточно. Видобуток на об'єкті зупинився.

Для державного сектору це родовище мало стратегічне значення. Дозвіл охоплював видобування нафти й газу в інтервалі глибин 2800–3600 метрів. Лише у першому півріччі 2026 року БНК щодня видобувала в середньому близько 43 тонн нафти та 68 тисяч кубометрів газу, забезпечуючи стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів на понад 1,5 млн грн щодня. Після анулювання дозволу "Укрнафта" спробувала перебрати ініціативу на себе, подавши 21 вересня 2026 року заяву про виставлення Стинавської ділянки на відкриті електронні торги.

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Проте 28 серпня ДНВП "Геоінформ України", яке опрацьовувало заяву за дорученням Держгеонадр від 25 вересня, повернуло її "Укрнафті" з двох підстав.

затверджений контур Стинавського родовища частково виходить за межі ділянки, запропонованої державною компанією.

заявлений об’єкт накладається на межі чинного спецдозволу № 5398 на сусіднє Семигинівське родовище, яке належить ТОВ "Парі Нафтогаз". І це – найважливіше.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниці ТОВ "Парі Нафтогаз" – Анна та Каріна Злочевські, доньки Миколи Злочевського. Сама компанія історично фігурувала серед активів Burisma Holdings. Нагадаємо, у 2023 році Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості Миколи Злочевського у справі про підкуп керівництва НАБУ і САП, після чого його бізнес в Україні був формально переоформлений на доньок. І Злочевський продовжує заробляти.

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Глибинний парадокс: різні поклади чи ризик блокування?

Ключова правова колізія полягає в інтервалах залягання корисних копалин. Стинавське родовище розроблялося на глибині 2800–3600 метрів. Водночас протокол ДКЗ № 4167 від 23 листопада 2017 року чітко визначає поклади сусіднього Семигинівського родовища (ТОВ "Парі Нафтогаз") в інтервалі 3605-4540 метрів.

Тобто геолого-технічно інтервали не перетинаються за глибиною, хоча на поверхні їхні контури частково збігаються. Проте в листі "Геоінформу" зазначається, що дозвіл "Парі Нафтогаз" нібито "не має обмеження щодо глибини використання". Важливо, що останню редакцію бланка цього спецдозволу оформили у липні 2022 року, коли Держгеонадрами керував Роман Опімах.

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Якщо профільне відомство не врегулює питання чіткого розмежування глибин, структура Злочевського може використати новий протокол ДКЗ для поширення своїх прав на вищі шари. У такому разі права "Парі Нафтогаз" потенційно охоплять інтервал Стинавського родовища, заблокувавши допуск туди інших гравців.

Довідково: ТОВ "Парі Нафтога" – українська видобувна компанія, що спеціалізується на розробці нафтогазових родовищ, зокрема на заході України. За даними аналітичних реєстрів, основними власницями підприємства є Анна та Каріна Злочевські – доньки Миколи Злочевського. Компанія входить до орбіти бізнес-активів групи Burisma Holdings, яку бізнесмен оформлював на родину після закриття антикорупційних справ. Найбільш відомим активом підприємства є спеціальний дозвіл № 5398 на геологічне вивчення та видобуток вуглеводнів на Семигинівському родовищі у Львівській області. Згідно з протоколами ДКЗ, поклади компанії визначені в інтервалі глибин 3605–4540 метрів.

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Описана ситуація створює небезпечний прецедент для всієї галузі. Виникає питання державного масштабу: чи може відсутність чітких глибинних обмежень у бланку одного спецдозволу, виданого Держгеонадрами, блокувати легітимну передачу на прозорий аукціон сусідньої ділянки? Офіційне правове обґрунтування Держгеонадр та аналіз повного тексту листа "Геоінформу" мають дати відповідь на те, чи зможе держава захистити свої економічні інтереси, чи ж недоліки оформлення документів зіграють на користь приватних бенефіціарів із колишнього політичного табору.

Тим часом "Укрнафта" вдруге звернулась з пропозицією провести відкритий аукціон. Чим закінчиться ця спроба, стане відомо вже незабаром.