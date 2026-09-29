В АТБ виникли перебої з поставками окремих товарів, у магазинах скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та іншої побутової продукції, а гречку, за словами працівника мережі, не завозили близько півтора тижня. Проблеми відбуваються на тлі російських ударів по логістичній інфраструктурі, зокрема 28 вересня на Київщині були знищені склади із сотнями тисяч товарів.

Відео дня

Про проблеми з постачанням розповів працівник мережі в коментарі Telegraf. За його словами, товари продовжують надходити до магазинів, однак асортимент окремих категорій суттєво звузився.

Яких товарів стало менше в АТБ

За словами працівника мережі, найбільш помітні проблеми зараз спостерігаються у категорії побутової хімії та засобів особистої гігієни. Постачання повністю не припинилися, однак у магазинах представлено значно менше різновидів продукції.

Зокрема, базові товари на кшталт туалетного паперу продовжують надходити у значних обсягах. Водночас вибір шампунів, дезодорантів та інших засобів скоротився. В окремих торгових точках можуть тимчасово зникати дитячі підгузки.

"Мало возять, багато позицій випадає з хімії. Її возять загалом, але не в тій кількості. Наприклад, якщо привозять – багато туалетного паперу. А раніше було багато різновидів: там шампуні, дезодоранти тощо. Зараз цього поменшало. Десь памперси зникають, десь ще щось. Погані постачання з хімією, погані", – розповів співрозмовник видання.

Таким чином, наразі йдеться не про повну відсутність побутової хімії або засобів гігієни, а передусім про скорочення асортименту та нерівномірність поставок. Наявність конкретного товару може відрізнятися залежно від магазину.

РЕКЛАМА

Виникли перебої і з продуктами

Проблеми зачепили не лише непродовольчі товари. Раніше працівник АТБ повідомив "Телеграфу", що в магазинах мережі виникла гостра нестача гречки.

За його словами, на момент розмови поставок цієї крупи не було приблизно півтора тижня. При цьому ситуація з іншими базовими продуктами була значно кращою, інші крупи, борошно та соняшникову олію продовжували постачати. Співрозмовник видання стверджував, що причина нестачі гречки полягає саме у відсутності нових поставок, а не у різкому збільшенні попиту з боку покупців.

Головні історії дня

Інша ситуація склалася із цукром. Він також може періодично зникати з полиць окремих магазинів, однак, за словами працівника, поставки товару відбуваються регулярно – продукцію просто досить швидко розкуповують.

Напередодні росіяни атакували складські приміщення на Київщині

Проблеми з логістикою відбуваються на тлі нових російських ударів по складській інфраструктурі. Вранці 28 вересня внаслідок атаки РФ у Київській області виникли масштабні пожежі у двох складських приміщеннях.

ДСНС Київщини оприлюднила кадри з місця події, на яких видно значні руйнування та велику кількість пошкодженої і згорілої продукції. Безпосередньо у зоні пожежі фахівці також зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку. Водночас за межами осередку займання показники перебували в межах норми. У ДСНС наголосили, що загрози для населення немає.

РЕКЛАМА

На складах знаходилися сотні тисяч одиниць продукції. Товари не просто зберігалися на об'єкті – найближчим часом їх мали розподілити та відправити до торгових точок у різних областях України.

За попередньою інформацією, яку поширювали місцеві медіа, ймовірно, йшлося про складську інфраструктуру АТБ у Броварському районі. Однак станом на момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації від компанії немає, тому стверджувати, що пошкоджені об'єкти належать саме цій мережі, не можна.

Великі логістичні центри є проміжною ланкою між виробниками та постачальниками, з одного боку, і магазинами – з іншого. Саме на таких об'єктах концентруються значні партії продукції, після чого їх розподіляють між торговими точками. Тому знищення або пошкодження великого складу означає не лише прямі втрати товарів.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, від початку вересня Росія активізувала свої удари по складах з товарами в Україні і, зокрема, неодноразово знищувала логістичні об’єкти фармацевтичних компаній. Внаслідок цього в Києві впала кількість деяких імпортних медикаментів та ліків від хронічних захворювань.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

РЕКЛАМА