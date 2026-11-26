Бізнес, який ще не облаштував укриття, зможе працювати під час "жовтої" повітряної тривоги до 4 червня 2027 року включно, якщо погодить такий режим із працівниками й дотримуватиметься заходів безпеки. З 5 червня вимоги до укриттів залежатимуть від кількості людей на підприємстві, для об'єктів із 100 і більше відвідувачами та працівниками одночасно буде обов'язковим доступ до готового укриття достатньої місткості.

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Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Рішення уряду має дати підприємцям додатковий час для виконання вимог щодо захисту працівників і відвідувачів.

До якого терміну бізнес може працювати без укриттів

Уряд продовжив перехідний період для підприємств, які не встигли забезпечити доступ до укриттів або безпечних просторів. Відтепер вони зможуть працювати під час "жовтої" тривоги до 4 червня 2027 року включно. Протягом цього часу підприємства повинні погоджувати такий режим роботи з працівниками, попереджати їх про повітряну загрозу, повідомляти про місця розташування доступних укриттів і забезпечувати організаційні заходи безпеки.

Також бізнес має документально підтвердити, що працює над виконанням вимог щодо захисту людей. Зазначається, що це можуть бути документи про підготовку до облаштування укриття, зокрема накази, договори з підрядниками або підтвердження початку відповідних робіт. Таким чином, додатковий час не передбачає безумовного дозволу ігнорувати безпеку.

Які вимоги до укриттів запровадять із 5 червня 2027 року

Після завершення перехідного періоду в Україні запровадять диференційований підхід до облаштування укриттів. Вимоги залежатимуть від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на території підприємства.

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до 20 осіб включно – власне укриття не буде обов'язковим, однак підприємство має інформувати про доступні укриття, погоджувати роботу з працівниками та вживати організаційних заходів безпеки;

– власне укриття не буде обов'язковим, однак підприємство має інформувати про доступні укриття, погоджувати роботу з працівниками та вживати організаційних заходів безпеки; від 21 до 99 осіб – бізнес повинен забезпечити доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення;

– бізнес повинен забезпечити доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення; 100 осіб і більше – обов'язковим буде доступ до готового укриття, яке має достатню місткість для людей, що перебувають на об'єкті.

Нові правила мають враховувати реальні можливості підприємств, зокрема кількість людей, які можуть одночасно перебувати в приміщенні, та технічні особливості об'єктів. Для окремих компаній передбачать винятки, якщо вони об'єктивно не можуть облаштувати укриття.

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Кому можуть дозволити працювати без власного укриття

Окремі винятки передбачатимуть для підприємств, які не мають технічної можливості облаштувати укриття на своїй території. Також вони стосуватимуться постачальників товарів і послуг першої необхідності.

Зокрема, йдеться про бізнес, який забезпечує населення пальним, ліками, продуктами харчування та іншими необхідними товарами, а також надає поштові, логістичні й фінансові послуги. Для таких підприємств передбачатимуть особливі умови роботи за наявності встановлених заходів безпеки.

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Відповідні зміни Кабмін вніс до постанов №1092 і №138. Рішення напрацьовували спільно з представниками бізнесу, також врахували рекомендації Верховної Ради.

Попередній дедлайн для виконання вимог щодо укриттів мав завершитися 4 грудня 2026 року. Відповідно до раніше встановлених правил, підприємства повинні були за три місяці облаштувати укриття або безпечні простори, щоб мати можливість продовжувати роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги.

Однак, бізнес звертав увагу на труднощі з виконанням цих вимог, зокрема на технічні обмеження, витрати на будівництво та облаштування захисних приміщень, а також на особливості роботи окремих об'єктів. Верховна Рада рекомендувала уряду переглянути правила та продовжити перехідний період.

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У Мінекономіки пояснили, що мета рішення – зберегти можливість підприємств працювати, а людей – не втратити робочі місця. Уряд прагне зробити вимоги більш гнучкими, щоб вони враховували реальні можливості підприємців, але водночас не скасовували необхідності захищати працівників і відвідувачів.

Як в Україні змінили правила роботи під час повітряних тривог

Розподіл повітряних тривог на "жовтий" і "червоний" рівні запровадили 4 вересня 2026 року. Такий підхід мав дозволити диференціювати дії бізнесу, транспорту та населення залежно від характеру повітряної загрози.

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Під час "жовтого" рівня, який оголошують у разі загрози атаки дронів, роботу наземного транспорту та підприємств дозволили продовжувати за визначених умов. Водночас "червоний" рівень означає загрозу ракетного або комбінованого удару, за якої підприємства мають зупиняти роботу, а люди – переходити в укриття.

Саме для бізнесу, який не мав необхідних захисних приміщень, спочатку встановили тримісячний перехідний період. Згодом термін виконання вимог вирішили продовжити ще на шість місяців – до 4 червня 2027 року включно.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні пропонують запровадити обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб – підприємців (ФОПів) і компаній на спрощеній системі оподаткування, якщо їхній річний оборот перевищить 85 тис. євро. Нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2028 року, однак документ поки проходить погодження і ще може змінитися.