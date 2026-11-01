"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких потягів після обстрілів Росією Дніпра та Харкова

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Зеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором: усі подробиціЗеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором: усі подробиціАлександр Стубб"Кроку назад не зроблено": Стубб розповів, які два послання передав Путіну від Зеленського"Нових крилатих ракет не буде": у Fire Point заявили про рішення зосередитись на балістиці"Нових крилатих ракет не буде": у Fire Point заявили про рішення зосередитись на балістиціСвітоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. ФотоСвітоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. ФотоЇм усе під силу: люди, народжені під цим знаком зодіаку, дуже легко вчатьсяЇм усе під силу: люди, народжені під цим знаком зодіаку, дуже легко вчатьсяДженсен ХуангШпигунський скандал у Nvidia: ділову партнерку керівника підозрюють у передачі Китаю даних про передові чипи"Я не думаю, що хтось це стверджує": Рубіо сумнівається, чи можливе завершення війни в Україні шляхом переговорів. Відео"Я не думаю, що хтось це стверджує": Рубіо сумнівається, чи можливе завершення війни в Україні шляхом переговорів. ВідеоГоловна трансферна ціль. "Ліверпуль" хоче купити у ПСЖ лідера збірної України за 60 млн євроГоловна трансферна ціль. "Ліверпуль" хоче купити у ПСЖ лідера збірної України за 60 млн євроНавіть за умов припинення вогню: жителів Херсона попередили про можливі провокації з боку РосіїНавіть за умов припинення вогню: жителів Херсона попередили про можливі провокації з боку РосіїДональд ТрампТрамп посилив свою резиденцію засобами ППО напередодні проміжних виборів: чого боїться
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких потягів після обстрілів Росією Дніпра та Харкова

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
132
Потяг
Потяг УЗ. Фото ілюстративне. Джерело: Суспільне Дніпро

Після російських обстрілів рух пасажирських потягів до та з Дніпра й Харкова зберігається. Там, де це можливо, працюють прямі рейси; також організовано пересадки і довезення людей електричками.

Про ситуацію ввечері 31 жовтня в ефірі "Єдиних новин" розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Детальні дані щодо конкретного рейсу варто шукати в застосунку й на офіційних ресурсах УЗ.

Як залізничники організували пасажирські перевезення

Перцовський зазначив, що Дніпро й Харків – це два вокзали та два залізничні вузли, які зазнали ворожих атак в останні дні. "В обох випадках рух зберігається", – наголосив він.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
636
Українцям перерахували зарплати: кому платять понад 60 тисяч
636
Українцям перерахували зарплати: кому платять понад 60 тисяч
Роман КостюченкоРоман Костюченко
669
Українські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанк
669
Українські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанк
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
27
Аргентинський банк почав блокувати рахунки росіян: що відбувається
27
Аргентинський банк почав блокувати рахунки росіян: що відбувається

"Зараз дні, коли після шкільних канікул багато дитячих груп повертаються. Тому нам принципово повернути всіх, хто залізницею поїхав до Карпат, до Львова, до Києва, до інших міст. Із цих міст вирушають потяги", – сказав голова правління УЗ.

Що стосується львівського напрямку, то "Укрзалізниця" передбачила кілька пересадкових сполучень, "щоб люди не чекали занадто довго".

"Їх підбирають дизель-потяги, електрички на відповідних станціях. Усі вони отримали Push-повідомлення, а також інформація є на всіх наших офіційних ресурсах", – зауважив Перцовський.

Він повідомив, що компанія буквально кілька днів тому прийняла із заводу нові вагони. Станом на 31 жовтня вони вже були задіяні на рейсах у сторону Дніпра. "Будуть так само задіяні наші регіональні потяги, щоб підвозити пасажирів. На кількох напрямках буде одна чи дві пересадки", – попередив Перцовський.

Залізничники намагаються максимально допомогти людям. "На вокзалах, де будуть пересадки, задіяно багато додаткових співробітників, які допоможуть і з речами, і всім пасажирам, які того потребують", – запевнив голова правління.

Окрім того, з УЗ співпрацює некомерційна організація World Central Kitchen. "Тому обов'язково всіх нагодуємо, надамо воду, надамо снеки для того, щоб люди мали відповідну підтримку", – сказав представник "Укрзалізниці".

"Потяги із Дніпра й Харкова теж будуть відправлятися. Деякі напряму, деякі матимуть пересадки... За кожним напрямком змоделювати й організували оптимальний маршрут, щоб години затримки були найменшими", – додав він.

Як писав OBOZ.UA:

– "Укрзалізниця" перегляне безпекові протоколи після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та були поранені цивільні пасажири. У компанії заявили, що перед атакою на вокзалі та станції оголошували повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки розпочали евакуаційні заходи.

– Платформу Дніпровського вокзалу загарбники атакували 29 жовтня. Там перебували люди та потяг № 866 Дніпро – Запоріжжя. Відомо про 14 поранених та 14 загиблих осіб.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаУкрзалізницяпоїздзалізниця
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!