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"Укрзалізниці" не вистачає вагонів: скільки щороку "списують" через зношеність і чому виник дефіцит

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 24
"Укрзалізниці" не вистачає вагонів
"Укрзалізниці" не вистачає вагонів. Джерело: "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" відчуває дефіцит пасажирських вагонів. Так, щороку з експлуатації вибуває до 100 одиниць – зокрема, через закінчення терміну експлуатації. Водночас поповнення вагонного парку відбувається набагато повільніше: зокрема, у 2024–2025 роках у експлуатацію у складі поїздів було введено 66 нових вагонів вітчизняного виробництва, а з початку 2026 року і до 29 вересня – ще 32.

Про це OBOZ.UA розповіли в самій "Укрзалізниці". Там зазначили:

  • Частина рухомого складу також знищується або виводиться з ладу через пошкодження, спричинені ворожими обстрілами.
  • Середній вік пасажирських вагонів "Укрзалізниці" становить 35,4 року.
  • При цьому загалом пасажирський рухомий склад зношений на 74,2%.

"З початку 2026 року (станом на 29 вересня. – Ред.) вже отримано та введено в експлуатацію 32 нових пасажирських вагони вітчизняного виробництва зі 100, які були замовлені за результатами закупівель, проведених у 2025 році. До кінця року очікується отримання ще 28 нових вагонів. Решта – у 2027 році", – йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується: у 2027 році планується продовжити закупівлі вагонів. Очікується, що їхня кількість становитиме 100 одиниць.

Водночас, зазначили в "Укрзалізниці", попит на пасажирські перевезення перевищує можливості компанії. Саме для цього перевізник систематично замовляє нові вагони.

"Закупівля пасажирських вагонів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету... Оновлення рухомого складу має вирішальне значення на тлі регулярних обстрілів, вибуття вагонів та нестачі місць", – підсумували в компанії.

Як повідомляв OBOZ.UA, з 15 вересня "Укрзалізниця" перевела приміські поїзди на шестизональну систему тарифів: від 30 грн за поїздки до 50 км до 150 грн за відстані понад 250 км. Нова модель має частково скоротити збитки від приміських перевезень і допомогти зберегти діючі маршрути та зупинки, а першими на неї переходять Київська, Чернігівська та Житомирська області.

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