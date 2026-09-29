З 29 вересня "Укрпошта" дозволила через застосунок "Укрпошта 2.0" оплачувати посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення, а також керувати переадресацією, отримувачем і терміном зберігання. Протягом усього жовтня переадресація буде безкоштовною навіть для посилок, які вже прибули до відділення, тоді як стандартний безкоштовний термін зберігання залишається на рівні 7 днів у містах та 14 днів у селах.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, фактично значну частину операцій із відправленнями, заради яких раніше клієнтам доводилося звертатися до відділення, поступово переносять у смартфон.

Посилки та післяплату тепер можна оплачувати у застосунку

Однією з головних нових функцій стала можливість проводити оплату безпосередньо в "Укрпошті 2.0". Клієнтам доступна не тільки оплата самого відправлення, а й післяплати. Частину фінансових операцій з посилкою можна виконати заздалегідь онлайн, не відкладаючи їх до моменту відвідування поштового відділення.

Нововведення стосується і міжнародних відправлень. Якщо за посилку необхідно сплатити митні платежі, це також можна зробити через застосунок. У компанії таким чином продовжують розширювати набір дистанційних послуг, щоб клієнту не доводилося звертатися до оператора для кожної операції з відправленням.

Що вже можна зробити в "Укрпошті 2.0"

Після останнього оновлення користувачам доступний досить широкий перелік операцій. Через застосунок можна:

оформити посилку;

оформити лист;

переадресувати відправлення;

змінити отримувача;

оформити доручення на отримання посилки або листа іншою людиною;

оплатити посилку та післяплату;

сплатити митні платежі за міжнародне відправлення;

продовжити термін зберігання посилки та оплатити таке продовження.

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Переадресація посилок стане безкоштовною

Ще одна зміна стосується переадресації. Протягом усього жовтня Укрпошта не стягуватиме плату за цю послугу.

Важливо, що тимчасові умови поширюватимуться не тільки на посилки, які ще перебувають у дорозі. Безкоштовно змінити відділення можна буде і після того, як відправлення вже прибуло за первинно вказаною адресою. Раніше можливість безкоштовної переадресації була доступна лише до моменту надходження відправлення у відділення.

Рішення у компанії пояснили безпековою ситуацією та складнощами, з якими можуть стикатися клієнти під час повітряних тривог. "Розуміючи, як важко зараз може бути потрапити в деякі відділення під час тривог, "Укрпошта" робить переадресацію посилок безкоштовно на весь жовтень", – пояснив Смілянський.

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Скільки посилка може безкоштовно лежати у відділенні

Водночас правила безкоштовного зберігання відправлень не змінюються. Вони залежать від того, де розташоване відділення. У містах посилка без додаткової оплати може зберігатися протягом семи днів. Для сільських відділень цей період удвічі довший – 14 днів.

Якщо забрати відправлення протягом цього періоду не виходить, у застосунку передбачена можливість продовжити термін його зберігання та одразу оплатити відповідну послугу. Таким чином, отримувач може дистанційно обрати один із варіантів залежно від ситуації.

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Що ще планують додати

Нинішнє оновлення не буде останнім етапом розширення можливостей застосунку. "Укрпошта" вже анонсувала наступні функції, над якими працює.

Зокрема, компанія планує запустити доставку відправлень до поштоматів. Також у перспективі клієнтам хочуть дати можливість оплачувати посилки безпосередньо через поштомати. Клієнту не обов'язково буде звертатися до оператора – частину операцій можна буде виконати через застосунок, а саме відправлення забрати з поштомата.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, "Укрпошта" змінила порядок обслуговування у понад 90% міських відділень із кількома операційними вікнами, приймання посилок отримало перший пріоритет, а їх видача – другий, тому ці операції проводитимуть поза загальною чергою. Нововведення пояснюють повітряними тривогами та необхідністю встигати передавати відправлення на сортування й доставку того самого дня.

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