Українські ветерани і ветеранки отримають додаткові пільги під час обслуговування на "Укрпошті". Вони зможуть відправляти посилки з та до прифронтових регіонів за 1 гривню, а також отримають суттєві знижки на відправлення по Україні та за кордон.

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він зазначив, що особливі умови пропонують в рамках програми "Захист+", яка дозволяє ветеранам та учасники бойових дій економити на поштових послугах і ліках.

Які пільги отримають ветерани на "Укрпошті"

Доставку по Україні – -25% (три на місяць)

Міжнародні відправлення – -25% (три на місяць).

Відправлення посилки до або з прифронтових областей (Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська) за тарифом "Пріоритетний" – 1 гривня (за умови оформлення онлайн, у відділенні – 6 грн).

Купівля ліків та товарів для здоровʼя в Укрпошта.Аптека – -35% (тільки при купівлі онлайн).

Як скористатися?

Авторизуйтесь у застосунку "Захист+".

Згенеруйте штрихкод.

Покажіть його оператору у відділенні "Укрпошти".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 29 вересня "Укрпошта" дозволила через застосунок "Укрпошта 2.0" оплачувати посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення, а також керувати переадресацією, отримувачем і терміном зберігання. Протягом усього жовтня переадресація буде безкоштовною навіть для посилок, які вже прибули до відділення, тоді як стандартний безкоштовний термін зберігання залишається на рівні 7 днів у містах та 14 днів у селах.