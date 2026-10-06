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"Укрпошта" масово розсилає дивні повідомлення: користувачі повідомляють про збій у застосунку

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Відділення "Укрпошти", ілюстрація
Фото відділення "Укрпошти" як ілюстрація до роботи компанії. Джерело: Screenshot

Користувачам застосунку "Укрпошти" масово надходять дивні push-повідомлення, які містять лише слово "текст", водночас сам застосунок не завантажується та зависає на іконці. Причина збою наразі невідома, а користувачі не можуть нормально скористатися звичними функціями сервісу.

Про це OBOZ.UA стало відомо, з застосунку поштового оператора. Першою помітною ознакою проблеми стали дивні сповіщення від застосунку. На смартфони користувачів почали надходити push-повідомлення, які містять лише одне слово – "текст".

Збій в застосунку ''Укрпошти''

Збій в застосунку "Укрпошти". Джерело: "Укрпошта"

Зазвичай через такі повідомлення поштовий оператор може інформувати клієнтів про статус відправлення, прибуття посилки, необхідність її забрати або інші події. Однак цього разу жодної корисної інформації у сповіщенні немає.

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Які функції недоступні українцям

Які функції недоступні українцям. Джерело: "Укрпошта"

Проблема виявилася ширшою після спроб користувачів перейти безпосередньо до застосунку. Він не завантажує звичний інтерфейс та не дає скористатися основними функціями. Замість головного екрана користувач може бачити лише заставку з іконкою "Укрпошти", після чого завантаження не продовжується.

Не працюють звичні функції

Через збій користувачі фактично не можуть нормально скористатися мобільним сервісом. Зокрема, виникають проблеми з переходом до інформації про відправлення та іншими функціями, доступними через застосунок. При цьому незвичне повідомлення зі словом "текст" не пояснює, що сталося і чи потрібно клієнту виконувати будь-які дії.

Точна причина появи такого сповіщення наразі невідома. Так само наразі немає підстав пов'язувати незвичні повідомлення з конкретними відправленнями користувачів. У самому сповіщенні немає номера посилки, статусу доставки, суми до сплати чи будь-якої іншої інформації, яка б вказувала на конкретну операцію.

Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи застосунку. Також без офіційного технічного пояснення не можна встановити, чи пов'язані дивні push-повідомлення та зависання застосунку з однією проблемою, хоча вони спостерігаються одночасно.

До відновлення роботи користувачам варто враховувати, що частина функцій мобільного застосунку може бути тимчасово недоступною.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 29 вересня "Укрпошта" дозволила через застосунок "Укрпошта 2.0" оплачувати посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення, а також керувати переадресацією, отримувачем і терміном зберігання. Протягом усього жовтня переадресація буде безкоштовною навіть для посилок, які вже прибули до відділення.

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УкраїнаУкрпоштапоштапосилка
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