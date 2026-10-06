"Укрпошта" масово розсилає дивні повідомлення: користувачі повідомляють про збій у застосунку

Користувачам застосунку "Укрпошти" масово надходять дивні push-повідомлення, які містять лише слово "текст", водночас сам застосунок не завантажується та зависає на іконці. Причина збою наразі невідома, а користувачі не можуть нормально скористатися звичними функціями сервісу.

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Про це OBOZ.UA стало відомо, з застосунку поштового оператора. Першою помітною ознакою проблеми стали дивні сповіщення від застосунку. На смартфони користувачів почали надходити push-повідомлення, які містять лише одне слово – "текст".

Зазвичай через такі повідомлення поштовий оператор може інформувати клієнтів про статус відправлення, прибуття посилки, необхідність її забрати або інші події. Однак цього разу жодної корисної інформації у сповіщенні немає.

Проблема виявилася ширшою після спроб користувачів перейти безпосередньо до застосунку. Він не завантажує звичний інтерфейс та не дає скористатися основними функціями. Замість головного екрана користувач може бачити лише заставку з іконкою "Укрпошти", після чого завантаження не продовжується.

Не працюють звичні функції

Через збій користувачі фактично не можуть нормально скористатися мобільним сервісом. Зокрема, виникають проблеми з переходом до інформації про відправлення та іншими функціями, доступними через застосунок. При цьому незвичне повідомлення зі словом "текст" не пояснює, що сталося і чи потрібно клієнту виконувати будь-які дії.

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Точна причина появи такого сповіщення наразі невідома. Так само наразі немає підстав пов'язувати незвичні повідомлення з конкретними відправленнями користувачів. У самому сповіщенні немає номера посилки, статусу доставки, суми до сплати чи будь-якої іншої інформації, яка б вказувала на конкретну операцію.

Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи застосунку. Також без офіційного технічного пояснення не можна встановити, чи пов'язані дивні push-повідомлення та зависання застосунку з однією проблемою, хоча вони спостерігаються одночасно.

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До відновлення роботи користувачам варто враховувати, що частина функцій мобільного застосунку може бути тимчасово недоступною.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 29 вересня "Укрпошта" дозволила через застосунок "Укрпошта 2.0" оплачувати посилки, післяплату та митні платежі за міжнародні відправлення, а також керувати переадресацією, отримувачем і терміном зберігання. Протягом усього жовтня переадресація буде безкоштовною навіть для посилок, які вже прибули до відділення.