"Укрнафта" та "Укргідроенерго" масштабуватимуть успішні рішення захисту енергетичної інфраструктури

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зернаКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в УкраїніКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната АхметоваSense Bank запустив консультації жестовою мовою. Ілюстративне фото.Коли звичайного чату недостатньо: OBOZ.UA дослідив, як працює новий сервіс Sense Bank жестовою мовоюІлюстрація. ГороскопЖиття трьох знаків зодіаку стане набагато щасливішим у середині жовтня: вони будуть у розквіті сил

"Укрнафта" та "Укргідроенерго" масштабуватимуть успішні рішення захисту енергетичної інфраструктури

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
icon 267
"Укрнафта" та "Укргідроенерго" масштабуватимуть успішні рішення захисту енергетичної інфраструктури
Особливо важливо ділитися досвідом з колегами з енергетичних компаній

В умовах, коли Росія продовжує бити по енергетичних об’єктах – а "Укрнафта" це відчуває на собі регулярно, як на виробничій інфраструктурі, так і в мережі АЗК, особливо важливо ділитися досвідом з колегами з енергетичних компаній.

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура разом із колегами відвідали один з об’єктів "Укргідроенерго" та обговорили практичні рішення щодо захисту інфраструктури і відновлення після атак.

"У "Укргідроенерго" є свій досвід. У нас – свій. І якщо певне рішення вже спрацювало в реальних умовах, його треба швидко передавати далі й застосовувати там, де воно може бути корисним", – зазначив Богдан Кукура.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 9,9 т.
В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар
icon 9,9 т.
В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 6,7 т.
Українці в Польщі можуть потрапити в трудове рабство: які вакансії небезпечні
icon 6,7 т.
Українці в Польщі можуть потрапити в трудове рабство: які вакансії небезпечні
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,9 т.
Українці масово втрачають інтерес до квартир у Києві: як змінилися ціни на житло на тлі обстрілів
icon 2,9 т.
Українці масово втрачають інтерес до квартир у Києві: як змінилися ціни на житло на тлі обстрілів

На думку голови правління "Укрнафти", те, що вже показало результат на одному об’єкті, має швидко масштабуватися на інші.

Компанія працює далі над захистом людей і енергетичної інфраструктури.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

Схожі теми
Російські обстрілиУкрнафтаАЗС в Україні
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись