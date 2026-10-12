Ukrnafta спільно з клієнтами мережі зібрала 22 млн грн на НРК для Третього армійського корпусу

22 мільйони гривень на наземні роботизовані комплекси для Третього армійського корпусу зібрано. Збір UKRNAFTA спільно з клієнтами тривав із 1 липня до 9 жовтня 2026 року. З кожної одиниці визначених товарів, придбаних на АЗК, 1 гривня спрямовувалася на придбання роботизованих комплексів для 3 АК.

Відео дня

Наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною сучасного війська. Вони допомагають евакуйовувати поранених, доставляти боєкомлект і провізію на передові позиції, а також дистанційно уражати противника. Їхнє головне завдання – виконувати небезпечну роботу замість військових, зменшуючи ризики для життя і здоров’я наших захисників.

"Підтримка Сил оборони залишається одним із найвищих пріоритетів UKRNAFTA. Цей збір об’єднав можливості найбільшої мережі АЗК України та щоденний внесок десятків тисяч наших клієнтів. Завдяки цьому Третій армійський корпус отримає сучасні комплекси, які допомагатимуть виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. 3 АК – один із лідерів інтеграції роботизованих систем у війську, тому ця техніка буде швидко й ефективно застосована там, де вона найбільше потрібна", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Війна змінюється дуже швидко, і нам потрібні технології, які дають більше можливостей на полі бою. НРК уже показали свою ефективність під час операції "Вівальді", і нові комплекси точно будуть використані у третьому сезоні операції. Дякуємо UKRNAFTA та всім, хто долучився до збору та системно підсилює Трійку", – голова штабного фонду Олег Петренко.

Від моменту переходу під управління держави наприкінці 2022 року "Укрнафта" системно підтримує Сили оборони України. Компанія спрямувала на допомогу більше 3 млрд грн. За ці кошти закуплено бронетехніку, озброєння, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також інше необхідне захисникам обладнання.

РЕКЛАМА

Дякуємо кожному, хто долучився. Разом перетворюємо звичайні покупки на технології, які працюють на передовій і допомагають зберігати життя.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

Головні історії дня

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.