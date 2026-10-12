Ukrnafta спільно з клієнтами мережі зібрала 22 млн грн на НРК для Третього армійського корпусу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакет"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. ВідеоРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціПугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє"Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє""Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

Ukrnafta спільно з клієнтами мережі зібрала 22 млн грн на НРК для Третього армійського корпусу

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
icon 255
Ukrnafta спільно з клієнтами мережі зібрала 22 млн грн на НРК для Третього армійського корпусу
Наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною сучасного війська. Джерело: UKRNAFTA

22 мільйони гривень на наземні роботизовані комплекси для Третього армійського корпусу зібрано. Збір UKRNAFTA спільно з клієнтами тривав із 1 липня до 9 жовтня 2026 року. З кожної одиниці визначених товарів, придбаних на АЗК, 1 гривня спрямовувалася на придбання роботизованих комплексів для 3 АК.

Наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною сучасного війська. Вони допомагають евакуйовувати поранених, доставляти боєкомлект і провізію на передові позиції, а також дистанційно уражати противника. Їхнє головне завдання – виконувати небезпечну роботу замість військових, зменшуючи ризики для життя і здоров’я наших захисників.

"Підтримка Сил оборони залишається одним із найвищих пріоритетів UKRNAFTA. Цей збір об’єднав можливості найбільшої мережі АЗК України та щоденний внесок десятків тисяч наших клієнтів. Завдяки цьому Третій армійський корпус отримає сучасні комплекси, які допомагатимуть виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. 3 АК – один із лідерів інтеграції роботизованих систем у війську, тому ця техніка буде швидко й ефективно застосована там, де вона найбільше потрібна", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 37,7 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
icon 37,7 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 26,7 т.
Ціни різко зросли: де в Україні оренда однокімнатних квартир подорожчала майже удвічі
icon 26,7 т.
Ціни різко зросли: де в Україні оренда однокімнатних квартир подорожчала майже удвічі
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 9,6 т.
В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар
icon 9,6 т.
В Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар

"Війна змінюється дуже швидко, і нам потрібні технології, які дають більше можливостей на полі бою. НРК уже показали свою ефективність під час операції "Вівальді", і нові комплекси точно будуть використані у третьому сезоні операції. Дякуємо UKRNAFTA та всім, хто долучився до збору та системно підсилює Трійку", – голова штабного фонду Олег Петренко.

Від моменту переходу під управління держави наприкінці 2022 року "Укрнафта" системно підтримує Сили оборони України. Компанія спрямувала на допомогу більше 3 млрд грн. За ці кошти закуплено бронетехніку, озброєння, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також інше необхідне захисникам обладнання.

Дякуємо кожному, хто долучився. Разом перетворюємо звичайні покупки на технології, які працюють на передовій і допомагають зберігати життя.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

Схожі теми
Укрнафтаблагодійністьназемні дрониУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись