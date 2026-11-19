В Україні поступово розвивається грушеве садівництво – з’являються нові промислові саді, а урожайність фрукту росте. Але у 2027 році структурних змін на ринку очікувати не варто – Україна продовжить імпортувати значні обсяги груш.

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Про це заявив SEEDS президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник. Він називає грушу відносно нішевою культурою в Україні, внутрішній попит на яку останніми роками не змінювався.

"Україна раніше була нетто-імпортером груші. Я думаю, що так і залишиться … Імпорт починається після нового року, січня, лютого і весною", – каже експерт.

Водночас він вважає цю нішу доволі перспективною з точки зору заміщення імпортної продукції. Але Баштанник наголошує, що це потребує досить відповідального технологічного підходу – від сортів до зберігання.

Крім того, аби конкурувати з імпортною продукцією протягом усього сезону, необхідно забезпечити тривале якісне зберігання плодів протягом кількох місяців.

Яка ситуація із грушею в Україні

Останніми роками в Україні з’явилися нові промислові грушеві сади. Однак нові насадження ще тривалий час не зможуть суттєво впливати на ринок.

"Глобально промислові насадження ще не виходять на ринок. Таким насадженням лише 2-4 роки, не більше, тому говорити про це ще рано. Вони присутні, але їх небагато", – пояснює президент УПОА..

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Що ж до цьогорічного врожаю, то він виявився кращим за торішній, але через весняні заморозки та літню посуху суттєво в окремих регіонах було втрачено до 40% плодів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,7% порівняно з вереснем, а річна інфляція прискорилася до 10,9% – проти 10% місяцем раніше. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць також подорожчали в середньому на 1,7%, а за рік – на 9,2%.

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